Почему древнеегипетские фараоны перестали строить пирамиды?

Почему эти культовые гробницы потом были вообще заброшены?

Более тысячелетия египетские фараоны строили пирамиды и их хоронили под массивными памятниками или внутри них.

Египетские фараоны строили пирамиды между временем царя Джосера (годы правления 2630-2611 гг. до н.э.), построившего ступенчатую пирамиду в Саккаре, до времен царя Яхмоса I (годы правления 1550-1525 гг. до н.э.), построившего последнюю известную королевскую пирамиду в Египте..

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Эти культовые пирамиды отображали силу, богатство фараонов и способствовали их религиозным убеждениям. Так почему же древние египтяне прекратили строительство пирамид вскоре после начала Нового царства?

В Древнем Египте строительство пирамид, казалось, пошло на убыль после правления Яхмоса, и вместо этого фараоны были похоронены в Долине царей недалеко от древнеегипетской столицы Фив, которая сейчас является современным Луксором. Theban Mapping Project отмечает на своем веб-сайте, что самая ранняя подтвержденная королевская гробница в долине была построена Тутмосом I (годы правления с 1504 по 1492 год до нашей эры). Его предшественник Аменхотеп I (годы правления 1525–1504 гг. до н.э.) мог также построить свою гробницу в Долине царей, хотя это является предметом споров среди египтологов.

Не совсем понятно, почему фараоны перестали строить королевские пирамиды, но соображения безопасности могли сыграть свою роль.

“Существует множество теорий, но, поскольку пирамиды были неизбежно разграблены, царские захоронения укрывались в далекой долине, высечены в скале и, предположительно, с множеством охранников некрополя, несомненно, сыграли свою роль“, - сказал Питер Дер Мануэлиан, профессор египтологии в Гарвардском университете.

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“Еще до того, как они отказались от пирамид для королей, они перестали размещать погребальную камеру под пирамидой. У последней царской пирамиды - пирамиды Яхмоса I в Абидосе - была погребальная камера на расстоянии более 0,5 км за ней“, - сказал Эйдан Додсон, профессор египтологии Бристольского университета.

Одна историческая запись, которая может содержать важные подсказки, была написана человеком по имени Инени, который отвечал за строительство гробницы Тутмоса I в Долине царей. Инени писал, что “я руководил раскопками гробницы его величества один - никто не видел, никто не слышал“. Эта запись “очевидно предполагает, что секретность была главным соображением“, - сообщила Энн Мэйси Рот, клинический профессор истории искусства, иврита и иудаики Нью-Йоркского университета.

Естественный рельеф Долины царей может объяснить, почему она стала излюбленным местом для королевских гробниц. У него есть вершина, теперь известная как Эль-Курн (иногда пишется как Гурн), которая немного похожа на пирамиду. Пик “очень похож на пирамиду, [поэтому] в некотором смысле все королевские гробницы, построенные в долине, были помещены под пирамидой“, - сказал Мирослав Барта, египтолог, проректор Карлова университета в Чешской Республике. Э

Для египетских фараонов пирамида была важна, поскольку она была местом “вознесения и трансформации“ в загробную жизнь, писал Марк Ленер, директор и президент компании Ancient Egypt Research Associates, в своей книге “Полные пирамиды: разгадывая древние тайны“.

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Топография Луксора, который стал столицей Египта во время Нового царства (1550–1070 до н.э.), также мог сыграть роль в упадке строительства пирамид. По словам Додсона, этот район “слишком ограничен в пространстве, также здесь много холмов“. Другими словами, древняя столица могла быть слишком маленькой и сложной с архитектурной точки зрения, чтобы служить домом для новых пирамид.

Религиозные изменения, которые делали упор на строительство гробниц под землей, - еще одна возможная причина, по которой египтяне бросили грандиозные пирамиды. “Во времена Нового Царства очень популярной стала концепция ночного путешествия короля через Нижний мир, и для этого потребовались сложные планы гробниц, высеченных в скале под землей“, - сказал Барта. Подземные гробницы, высеченные в Долине царей, хорошо вписываются в эту концепцию.

В то время как фараоны перестали строить пирамиды, богатые частные лица продолжали эту практику. Например, гробница в Абидосе возрастом 3300 лет, построенная для писца по имени Хоремхеб, имела у входа пирамиду высотой 7 метров.

В течение первого тысячелетия до нашей эры строительство пирамид также стало популярным в Нубии, области, которая включает в себя нынешний Судан и некоторые части южного Египта. Нубийцы строили пирамиды как для королевской семьи, так и для частных лиц. Неясно, сколько они построили, Ленер в своей книге отметил, что существует около 180 королевских пирамид, в то время как недавние археологические исследования показывают, что было гораздо больше пирамид, построенных для частных лиц. Правители Нубии продолжали строить пирамиды примерно 1700 лет назад.

Напомним, ранее сообщалось, что разгадана еще одна тайна строительства пирамид в Египте.