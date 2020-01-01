Способен прокусить ноготь: В Австралии поймали мега-паука

В австралийском зоопарке появился гигантский паук, настолько большой, что его клыки могут проткнуть ногти человека.

Несмотря на то, что большинство австралийцев уверяют, что их земля не является рассадником ядовитых паукообразных, время от времени появляется паук, который вызывает у даже самых стойких из нас дозу арахнофобии.

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Возьмем, к примеру, этот потрясающий пример самки паука-воронкообразной паутины (Atrax robustus), которую недавно передали в Австралийский парк рептилий в Новом Южном Уэльсе.

С размахом ног вдвое больше, чем у многих других представителей этого вида, а также с длинными и мощными клыками, достаточными для того, чтобы пробить ноготь, это самый большой в своем роде, который видели эксперты парка.

Но зачем им нужен такой паук? План состоит в том, чтобы доить ее яд, чтобы произвести больше столь необходимого противоядия.

Размеры паука hightail.com

“Она необычайно велика, и если мы сможем привлечь больше таких пауков, как она, это приведет к спасению большего числа жизней из-за огромного количества яда, которое они могут произвести“, - говорит Майкл Тейт, сотрудник зоопарка.

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Яд воронкообразного паука - это не шутка, он содержит очень мощные нейротоксины, которые блокируют натриевые каналы в наших нервах. В худшем случае последствия приема достаточно большой дозы могут быть фатальными; в недавней истории было зарегистрировано около дюжины смертей.

Как ни странно, яд, похоже, не беспокоит других млекопитающих. Кошки и собаки, например, не страдают от укусов самок, и обычно они проявляют умеренную реакцию со стороны самцов.

Размеры паука hightail.com

Непонятно, почему яд воронкообразной паутины эволюционировал, чтобы причинить вред людям, хотя исследования подтверждают предположения, что это случайный побочный эффект коктейля, убивающего насекомых, который также помогает сдерживать хищников болезненными укусами. Это особенно удобно, когда самцы выходят на охоту за товарищами на открытом воздухе.

Иногда даже не требуется усилий, чтобы найти пауков на открытом воздухе. При достаточном количестве дождя - такого, который недавно пережило восточное побережье Австралии - они будут массово вылезать из своих сырых нор.

Паук способен прокусить ноготь человека hightail.com

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Тем не менее, укусы на удивление редки, от 30 до 40 в год. В таких случаях важно иметь под рукой достаточное количество противоядия. Противоядие с воронкообразной паутиной создается с использованием самого яда паука, поэтому исследователи так стремятся доить их.

В этом супе биоактивных молекул также могут быть какие-то полезные химические вещества для исследователей. Ученые-медики стремятся увидеть, как белки в яде может помочь уменьшить ущерб от сердечных приступов или продлить жизнь сердца для пересадки, например.

Программы доения, подобные тем, что проводятся в Австралийском парке рептилий, играют жизненно важную роль в обеспечении медицинских и исследовательских учреждений свежим запасом этих жизненно важных препаратов, а такие образцы, как мега-паук, ценятся так же, как самая дойная корова на ферме.

Напомним, ранее сообщалось, что биологи поняли секрет паучьей паутины.