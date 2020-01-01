У побережья Калифорнии был обнаружен 100000-летний бивень мамонта

Неопытному глазу это могло показаться гигантским деревянным бревном. На самом деле ученые заметили у побережья Калифорнии нечто необычное: бивень мамонта длиной 1 метр.

Исследовательская группа из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей обнаружила бивень в 2019 году, исследуя подводную гору на глубине примерно 3000 метров ниже поверхности океана.

Хотя другие окаменелости мамонта были извлечены из океана и раньше, такие объекты редко укрываются на глубоком морском дне, сказал в пресс-релизе Дэниел Фишер, палеонтолог из Мичиганского университета.

Читай также: Ученым удалось вернуть к жизни клетки мамонта

Ученые в конечном итоге определили, что бивень принадлежал молодой самке колумбийского мамонта, возможно, той, которая жила в эпоху нижнего палеолита, которая насчитывала от 2,7 млн ​​до 200000 лет назад. Исследователи все еще работают над тем, чтобы определить точный возраст существа, а также получить более подробную информацию о его жизни, включая его диету и частоту размножения.

“Это момент “Индианы Джонса“, смешанный с “Парком юрского периода“, - сказала New York Times Кэти Мун, научный сотрудник Калифорнийского университета в Санта-Крузе.

Открытие может в конечном итоге сигнализировать о присутствии других древних окаменелостей животных, спрятанных в морских глубинах.

Ученые готовятся очистить большой кусок бивня в лаборатории корабля MBARI

Ученые из Монтерейского залива не намеревались встретить бивень мамонта в 2019 году. В то время исследовательская группа путешествовала по океану с помощью дистанционно управляемых транспортных средств в поисках глубоководных видов.

Читай также: Жизнь на Земле могли уничтожить кислотные дожди

“Вы начинаете “ожидать неожиданного“, исследуя глубокое море, но я все еще ошеломлен тем, что мы наткнулись на древний бивень мамонта“, - заявил в прессе Стивен Хэддок, старший научный сотрудник Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей.

Ученые решили извлечь бивень со дна океана, но его кончик отломился, и они не смогли собрать весь образец. Позже в июле команда повторно посетила это место, чтобы забрать остальную часть артефакта. На этот раз они прикрепили мягкие материалы, такие как губки, к дистанционно управляемому транспортному средству, а затем осторожно подняли бивень, используя роботизированные руки транспортного средства.

Полный бивень дал ученым гораздо больший образец ДНК мамонта, который они использовали для определения его вида.

Ученые считают, что колумбийский мамонт был одним из крупнейших существ в своем роде - вероятно, результатом скрещивания шерстистого мамонта и другого вида мамонтов. Вероятно, он использовал свои клыки, чтобы защитить себя и добыть пищу, когда он бродил по Северной Америке около 10 000 лет назад.

Палеонтолог вырезает часть ядра меньшего фрагмента клыка MBARI

Читай также: У мамонтов и неандертальцев нашли похожую генетику

В настоящее время ученые анализируют радиоизотопы бивня или естественно распадающиеся атомы, чтобы определить, как давно жил мамонт. Поскольку ученым известна скорость распада изотопов, таких как уран и торий, они могут определить возраст бивня, исходя из того, сколько изотопов все еще присутствует в артефакте.

Пока что этот метод предполагает, что бивню мамонта намного больше 100 000 лет.

Ученые считают, что океан несет ответственность за поддержание артефакта в таком первозданном состоянии.

Температура на глубине моря чуть выше нуля - в среднем около 4 градусов по Цельсию. Этот холодный климат замедляет скорость разложения ископаемых, точно так же, как положить продукты в морозильную камеру, чтобы они не испортились слишком рано.

У окаменелостей также больше шансов выжить в глубоководной среде с высоким давлением - подводное давление в самых глубоких траншеях океана в 1100 раз больше, чем на поверхности воды.

Напомним, ранее сообщалось, что на тропе мамонтов случайно обнаружили человеческие следы.