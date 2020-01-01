Обнаружено крупнейшее извержение подводного вулкана

Его обнаружили случайно туристы.

Женщина летела домой с отпуска на Самоа, когда увидела в иллюминаторе самолета “необычную большую массу“, плывущую в океане в сотнях километров от северного побережья Новой Зеландии.

Пассажирка Kiwi отправила по электронной почте фотографии странного океанского пятна ученым, которые поняли, что это было - плот из плавучего камня, извергнутого из подводного вулкана , образовавшегося в результате крупнейшего из когда-либо зафиксированных извержений подобного рода.

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“Мы знали, что это крупномасштабное извержение, примерно эквивалентное самому крупному извержению, которое мы видели на суше в 20 веке“, - сказала вулканолог Ребекка Кэри из Университета Тасмании, которая возглавила первое подробное исследование историческое извержение, и вместе с коллегами, наконец, опубликовали результаты.

Инцидент, вызванный подводным вулканом под названием Гаврская гора, сначала остался незамеченным учеными, но созданную им плавучую каменную платформу было труднее пропустить.

Еще в 2012 году плот, состоящий из пемзы, типа очень легкой, заполненной воздухом вулканической породы, покрыл около 400 квадратных километров юго-запада Тихого океана, но несколько месяцев спустя спутники зафиксировали его рассеивание над по площади вдвое больше самой Новой Зеландии.

Под поверхностью явный масштаб каменистых последствий ошеломил ученых, когда они осмотрели это место в 2015 году на глубине всего 1220 метров.

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“Когда мы посмотрели на подробные карты с AUV [автономного подводного аппарата], мы увидели все эти неровности на морском дне, и я подумал, что гидролокатор корабля сработал“, - сказал вулканолог Адам Соул из Океанографического института Вудс-Хоул.

“Оказалось, что каждая неровность представляла собой гигантский кусок пемзы, некоторые из которых были размером с фургон. Я никогда не видел ничего подобного на морском дне“.

Расследование, проведенное с помощью AUV Sentry и дистанционно управляемого транспортного средства (ROV) Jason, показывает, что извержение подводной горы в Гавре было более сложным, чем кто-либо когда-либо знал.

Кальдера, которая простирается почти на 4,5 километра, извергает лаву из примерно 14 отверстий в “массивном прорыве вулканического сооружения“, производя не только пемзу, но и пепел, купола лавы и потоки лавы на морском дне.

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Возможно, оно (к счастью) было погребено в океане воды, но для ощущения масштаба представьте, что примерно в 1,5 раза больше, чем извержение вулкана Святой Елены в 1980 году, или в 10 раз больше, чем извержение Эйяфьятлайокудль в Исландии в 2010 году.

Исследователи говорят, что три четверти или более материала всплыли на поверхность и улетели прочь - тонны его вымылись на берег в океане .

Остальная его часть была разбросана по близлежащему морскому дну, причинив опустошение биологическим сообществам, которые называли ее своим домом, и только сейчас восстанавливаются.

Поскольку образцы, собранные с помощью подводных аппаратов, дают то, что, по словам ученых, может составить десятилетие исследований, это огромная, редкая возможность изучить, что происходит, когда извержение вулкана под водой - явление, которое на самом деле составляет более 70 процентов весь вулканизм на Земле, даже если его немного труднее обнаружить.

Напомним, ранее сообщалось, что самый большой вулкан на Земле скрывался под водой.