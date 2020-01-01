Марсоход заглянул под поверхность Красной планеты

Если заглянуть глубже под поверхность Земли, это может многое рассказать нам о ее истории и геологическом строении, как и на любой другой планете.

Спускаемый аппарат InSight на поверхности Марса обеспечил наш первый глубокий взгляд на то, что лежит непосредственно под поверхностью Красной планеты.

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Сейсмометр на борту InSight, называемый SEIS или “Сейсмический эксперимент для внутренней структуры“, указывает на неглубокий осадочный слой, зажатый между затвердевшими породами, образовавшийся в результате потоков лавы, спускающихся на глубину около 200 метров.

Это может многое рассказать нам о том, как изначально образовался Марс, как он развивался с течением времени, а также о геологических факторах, которые все еще действуют сегодня. В частности, потоки лавы могут быть связаны с тем, что мы знаем о вулканическом прошлом планеты.

“Сейсмические исследования неглубоких подповерхностных слоев вокруг места посадки InSight до сих пор ограничивались верхними 10-20 м с использованием измерений времени прохождения сейсмических волн и оценок соответствия грунта, в результате чего структуры на глубине от нескольких десятков до нескольких сотен метров не были нанесены на карту“, ​​- объяснили исследователи в своей статье.

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InSight прибыл на Марс в ноябре 2018 года, приземлившись на широкой и плоской равнине, известной как Elysium Planitia. Здесь инструменты посадочного модуля измерили легкие окружающие колебания земли, вызванные ветрами, текущими над поверхностью планеты, чтобы выяснить, что находится вне поля зрения под ней.

Тот же метод был разработан на Земле для оценки состава недр и связанного с этим риска землетрясений. На Марсе рисунок волн соответствовал двум плотным слоям горных пород, таких как базальт, с более тонким и менее плотным слоем материала в середине, скорее всего, осадочного по природе.

Из того, что мы знаем об истории Марса по кратерам, которые все еще видны на планете сегодня, исследователи предполагают, что верхнему слою застывшей лавы около 1,7 миллиарда лет, он образовался в холодный засушливый амазонский период на Марсе, когда на Марсе было относительно мало метеоритов. и столкновения с астероидами.

Изображение спускаемого аппарата InSight в небольшом ударном кратере ETH Zürich

Более глубокому слою примерно 3,6 миллиарда лет, созданному в гесперианский период, когда на Красной планете было гораздо больше вулканической активности. Эти древние периоды превратили Марс в планету, которую мы видим и изучаем сегодня.

“Это помогает связать это с попыткой выяснить, сколько времени было между различными видами деятельности“, - сказал Inverse геофизик Брюс Банердт из Лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института.

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“Тот факт, что у вас есть осадочный слой, зажатый между этими двумя вулканическими камнями, говорит о том, что произошла пауза в вулканической активности, довольно долгая пауза, потому что для образования осадочных пород требуется много времени“.

Присутствие этого среднего слоя толщиной около 30-40 метров является чем-то неожиданным для исследователей, и не совсем ясно, из чего он состоит и как образовался. Возможно, есть некоторое смешение с базальтами Амазонки, но точность сейсмических показаний снижается на меньших глубинах.

Частично полезность этих данных заключается в выяснении того, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе, но они также говорят нам больше об истории и эволюции Земли - Земля и Марс на самом деле очень похожи с точки зрения геологического состава.

Помимо древней планетной истории, есть более непосредственная выгода от знания того, что находится под поверхностью Марса в разных точках: это позволяет ученым определять лучшие места для размещения посадочных аппаратов, марсоходов и (в конечном итоге) космических станций в будущем.

“Хотя результаты помогают лучше понять геологические процессы в Elysium Planitia, сравнение с моделями перед посадкой также полезно для будущих наземных миссий, поскольку может помочь уточнить прогнозы“, - говорит сейсмолог Брижит Кнапмайер-Эндрун из Кельнского университета.

Напомним, ранее сообщалось, что на Марс “улетят“ больше двух миллионов человек.