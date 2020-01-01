Млечный Путь потерял целую группу спутниковых галактик

Пространство вокруг Млечного Пути не пустует. Он кишит карликовыми галактиками - маленькими, тусклыми и маломассивными, всего около 1000 звезд в каждой.

В этом нет ничего необычного. Из наших наблюдений за другими большими галактиками мы знаем, что карликовые галактики часто собираются поблизости и могут быть захвачены гравитационным полем более крупного объекта.

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На данный момент астрономы идентифицировали около 60 меньших галактик в пределах 1,4 миллиона световых лет от Млечного Пути, хотя, вероятно, в темноте скрывается намного больше. Большинство похоже на то, что они слоняются вокруг, как плодовые мухи вокруг банана.

Однако согласно новому анализу данных со спутника Gaia, большинство этих галактик на самом деле являются относительно новыми для этой области - слишком новыми, чтобы вращаться вокруг Млечного Пути, по крайней мере, пока, считают исследователи.

“Мы пришли к выводу, что из-за их непревзойденно высоких энергий и угловых моментов большинство карликов не могут быть долгоживущими спутниками, и если бы они могли быть связаны с Млечным путем, они сначала проходят, то есть падают менее 2 миллиардов лет назад“, - пишут исследователи в новой статье под руководством астрофизика Франсуа Хаммера из Парижской обсерватории во Франции.

Миссия Gaia - это текущий проект по нанесению на карту Млечного Пути с высочайшей точностью, включая трехмерные положения, движения и скорости звезд и объектов в нем (и немного дальше).

Используя измерения этих свойств, Хаммер и его коллеги использовали данные из первой третьей публикации данных от Gaia, чтобы вычислить движения 40 карликовых галактик за пределами Млечного Пути. Затем они использовали такие параметры, как трехмерная скорость каждой галактики, чтобы вычислить ее орбитальную энергию и угловой момент.

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Результаты были действительно интригующими - потому что они показали, что большинство карликовых галактик, которые считаются спутниками Млечного Пути, движутся намного быстрее, чем объекты, которые, как известно, находятся на орбите вокруг Млечного Пути, такие как звезды с Гайи-Энцелада и карлик Стрельца. сфероидальная галактика.

За свою долгую историю Млечный Путь неоднократно поглощал другие галактики . Гайя-Энцелад, также известная как Колбаса Гайи, была поглощена около 9 миллиардов лет назад. Его следы остаются в популяции звезд, вращающихся по орбите с относительно низкими энергиями.

Карликовая сфероидальная галактика Стрельца в настоящее время разрушается приливными (гравитационными) силами и включается в Млечный Путь, процесс, который начался около 4-5 миллиардов лет назад. Эти звезды вращаются немного быстрее, чем звезды Гайя-Энцелад.

Карликовые галактики движутся еще более энергично. Команда заключает, что это означает, что эти карликовые галактики не могли находиться близко к Млечному Пути достаточно долго, чтобы гравитационное поле массивной галактики замедлило их.

Карликовые галактики в пространстве вокруг Млечного Пути ESA

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Это открытие может изменить наше понимание взаимодействия между нормальными галактиками и карликовыми галактиками, а также свойства карликовых галактик, говорят исследователи.

Возможно, что некоторые из карликовых галактик будут захвачены на орбите Млечного Пути (хотя невозможно сказать, какие именно), но как долго они останутся - вопрос открытый.

“Млечный Путь - большая галактика, поэтому его приливная сила просто гигантская, и очень легко уничтожить карликовую галактику после одного или двух проходов“, - объясняет Хаммер.

Если карликовая галактика может существовать дольше, чем это, - как это предполагалось для карликовых галактик Млечный Путь - должно быть что-то удерживает их вместе, например, более высокие концентрации темной материи , невидимого клея, который связывает Вселенную вместе.

На возможность того, что карликовые галактики имеют удивительное количество темной материи, уже сильно намекают движения их звезд , которые нельзя объяснить только наличием нормальной материи.

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Новые результаты показывают, что темная материя не обязательно должна быть включена в наши модели этих галактик; будущие исследования могут изучить возможность того, подвергаются ли они в настоящее время приливным нарушениям, с более широким набором параметров, с которыми можно будет поиграть.

Также стоит отметить, что результаты исследователей не отличаются от работы 2006 года, в которой было обнаружено, что скорости Большого и Малого Магеллановых облаков были намного выше, чем предполагалось на основе данных телескопа Хаббла, предполагая, что они не являются спутниками Млечного Пути. Похоже, что с тех пор это понятие было отвергнуто по крайней мере некоторыми исследователями.

Тем не менее, мы многого не знаем об объектах внутри и вокруг Млечного Пути, и нет абсолютно никаких сомнений в том, что Гайя меняет наше понимание нашего маленького уголка Вселенной.

“Во многом благодаря Гайе стало очевидно, что история Млечного Пути гораздо более легендарна, чем раньше предполагали астрономы“, - говорит астрофизик Тимо Прусти из Европейского космического агентства.

“Исследуя эти соблазнительные улики, мы надеемся и дальше раскрыть увлекательные главы из прошлого нашей галактики“.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы разглядели другой край нашей галактики.