Осьминогов и крабов признали разумными существами

Великобритания официально признала осьминогов и крабов разумными существами - наконец, догнав хорошо известную науку об этих разумных животных.

“Наука теперь ясно, что десятиногие и головоногие могут чувствовать боль, и поэтому вполне справедливо, что они подпадают под действие этого жизненно важного закона“, - заявил в своем заявлении министр защиты животных Великобритании лорд Зак Голдсмит.

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Обновление Закона о благосостоянии животных, в котором будут охраняться десятиногие и головоногие моллюски, а также все позвоночные животные, от лягушек до собак, следует за обзором более 300 научных исследований Лондонской школой экономики и политических наук.

Головоногие моллюски, такие как кальмары и осьминоги, а также десятиногие моллюски (включая крабов и омаров) уже защищены законодательством о защите животных в других европейских странах, таких как Норвегия, Швеция и Австрия.

“Чувствительность - это способность испытывать такие чувства, как чувство боли, удовольствия, голода, жажды, тепла, радости, комфорта и возбуждения“, - поясняют исследователи в своем отчете.

Исследователи оценили восемь показателей чувствительности у этих беспозвоночных, включая способность к обучению, наличие болевых рецепторов и их связь с мозгом, реакцию на анестетики и поведение, которое продемонстрировало защиту от травмы.

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“Ракообразные и головоногие, несомненно, воспринимают мир совершенно иначе, чем мы сами. Важно, однако, то, влечет ли этот опыт за собой сознательное переживание удовольствия и боли“, - заключает отчет.

“Мы считаем, что доказательств достаточно, чтобы показать, что эти животные действительно испытывают удовольствие и боль“.

Эти удивительные животные демонстрируют такие способности отчасти благодаря своей сложной центральной нервной системе, несмотря на то, насколько чуждыми нам могут показаться некоторые из их черт, например, щупальца осьминога или “мозг“.

Головоногие моллюски ясно продемонстрировали свой невероятный интеллект. Каракатицы, например, могут проходить когнитивные тесты, разработанные для человеческих детей, в то время как осьминоги могут узнавать отдельных людей, помнить, как решать головоломки, с которыми они сталкивались раньше, и они также являются известными мастерами побега .

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Они также эмоционально чувствуют боль и, оказавшись в ловушке в условиях отсутствия стимуляции, расстраиваются и скучают, как и мы. Они могут даже мечтать.

Хотя крабы не так популярны, как осьминоги, они также продемонстрировали способность к обучению через ассоциации. Они могут научиться ориентироваться в сложных лабиринтах, а также распознавать и помнить, что фальшивая чайка не представляет угрозы. Они также испытывают боль, демонстрируют защитное поведение и учатся избегать боли, а также страдают от чрезмерного шума.

В отчете указывается, что, хотя эти характеристики отсутствуют для некоторых видов, охватываемых предлагаемыми обновлениями, это связано с отсутствием исследований, а не с доказательствами их отсутствия. Поэтому он рекомендует распространить защиту на всех животных этих двух классов.

Напомним, ранее сообщалось, что гигантские осьминоги охотились на динозавров.