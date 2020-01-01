Интересный факт дня: Наши предки были более зубастыми

Зубы у неандертальцев росли быстрее, чем у нас.

Международная группа исследователей, изучающих восстановленный молочный зуб неандертальца, обнаружила доказательства того, что молочные зубы росли быстрее и появлялись раньше у вымерших человеческих видов, чем у современных людей. В своей статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B, группа описывает свое исследование.

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У современного человека молочные зубы обычно выходят из десен в возрасте от семи до 10 месяцев. Они остаются на месте примерно шесть лет, после чего заменяются постоянными. Предыдущие исследования показали, что эмаль, покрывающая молочные зубы, имеет неонатальные линии, которые отмечают точку образования эмали до и после рождения ребенка. Предыдущие исследования также показали, что эмаль на зубах растет в течение дня, что приводит к появлению на них поперечных полос. Степень роста зубов за один день можно увидеть по расстоянию между полосами. В этом новом усилии исследователи использовали эту информацию при изучении молочного зуба неандертальца у ребенка, который жил примерно 120 000 человек недалеко от нынешнего города Крапина в Хорватии.

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Изучая молочный зуб, исследователи смогли определить, как быстро зуб вырос у ребенка, и время в его жизни, когда он вышел из десны - примерно в возрасте от четырех до семи месяцев. Это открытие предполагает, что зубы начали появляться из десен у детей-неандертальцев на несколько месяцев раньше, чем у современных людей. Таким образом, дети неандертальцев, вероятно, начали есть твердую пищу раньше, чем современные человеческие дети. Исследователи подтвердили свои результаты, сравнив то, что они обнаружили, с другой сохранившейся челюстной костью неандертальца с тремя неповрежденными зубами. Исследователи предполагают, что неандертальцам, возможно, потребовалось начать есть более разнообразную пищу раньше, чем современным людям, потому что им нужно было больше энергии для питания своего большого мозга. Предыдущие исследования показали, что он был больше, чем мозг современного человека.

Напомним, ранее сообщалось, что неандертальцы вымерли из-за снижения рождаемости.