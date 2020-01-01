Инопланетные организмы на космическом корабле могут заразить Землю

Риск вторжения инопланетных организмов невелик, но мы увеличиваем шансы.

Растущий спрос на исследование космоса увеличивает вероятность вторжения инопланетных организмов на Землю и земных организмов на другие планеты, утверждают ученые в новой статье.

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Исследователи указывают на данные человечества о перемещении видов в новые среды на Земле, где эти организмы могут стать инвазивными и нанести вред местным видам; они говорят, что такое поведение предполагает, что то же самое может произойти с инопланетной жизнью с другой планеты, заражающей Землю, и наоборот, согласно статье, опубликованной 17 ноября в журнале BioScience .

“Поиск жизни за пределами нашего мира - захватывающее занятие, которое может привести к огромному открытию в недалеком будущем“, - сказал ведущий автор Энтони Риккарди, профессор биологии вторжения из Университета Макгилла в Монреале. .“Однако перед лицом увеличения количества космических миссий (в том числе тех, которые предназначены для возврата образцов на Землю), крайне важно снизить риски биологического заражения в обоих направлениях“.

Риккарди и его коллеги используют этот документ, чтобы призвать к более совместным исследованиям между астробиологами, ищущими внеземную жизнь, и биологами-вторжениями, изучающими инвазивные виды на Земле. “Мы можем только предполагать, какие виды организмов могли бы встретиться, если бы астробиологи нашли жизнь“, - сказал Риккарди. “Наиболее вероятные формы жизни были бы микробными и, вероятно, напоминали бы бактерии“.

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Ученые считают, что риск межпланетного заражения чрезвычайно низок, отчасти потому, что суровые условия космического пространства затрудняют выживание организмов, которые могут путешествовать автостопом, во время полета на внешней стороне космического корабля. Тем не менее, по словам Риккарди, мы все же должны быть осторожны с межпланетным заражением из-за негативного воздействия, которое инвазивные виды оказали на Землю.

Люди повредили экосистемы по всему миру, позволив организмам вторгаться в новую среду, в которую они никогда не попали бы естественным путем. Например, гриб Austropuccinia psidii из Южной Америки был завезен в Австралию при неизвестных обстоятельствах и захватил местные эвкалиптовые деревья, задерживая их рост, а иногда и убивая.

Исследователи отметили, что островные экосистемы, которые развиваются в географической изоляции, например, на островах и в таких странах, как Австралия, особенно уязвимы для инвазивных видов, потому что местная дикая природа в этих местах не выработала адаптации для борьбы с такими захватчиками. “Биологические вторжения часто были разрушительными для растений и животных в этих системах“, - сказал Риккарди. “Мы утверждаем, что планеты и луны, потенциально содержащие жизнь, следует рассматривать, как если бы они были островными системами“.

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В качестве доказательства межпланетного загрязнения исследователи сослались на израильский космический корабль Beresheet, который упал на Луну в 2019 году с тысячами тихоходок, микроскопических животных, которые могут выжить в экстремальных условиях, включая космический вакуум. Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Astrobiology, пришло к выводу, что существа, вероятно, не пережили бы столкновение с Луной, но этот инцидент демонстрирует возможность переноса биологических веществ.

По словам Риккарди, космические агентства, такие как NASA, давно осознают потенциальные риски биологического заражения, а политика защиты планет действует с 1960-х годов. “Однако новая эра освоения космоса создает беспрецедентные риски, направленные на нацеливание на районы, в которых с наибольшей вероятностью обитает жизнь“, - сказал Риккарди. Это включает в себя рост числа частных компаний, занимающихся исследованием космоса, таких как SpaceX, которые делают космос более доступным, говорится в документе. SpaceX, например, стремится отправиться на Марс и за его пределы со своей программой SpaceX Starship.

Исследователи предлагают расширить протоколы биобезопасности, связанные с космическими путешествиями, сосредоточив внимание на раннем обнаружении потенциальных биологических загрязнителей и разработке планов быстрого реагирования на любые такие обнаружения.

Напомним, ранее сообщалось, что на МКС обнаружены неизвестные науке микробы.