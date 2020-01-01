Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Не так все плохо: Пересмотрены данные о детской смертности в прошлом

Комментариев: 0
Согласно новому исследованию, уровень детской смертности в доисторические времена был далеко не таким ужасным, как мы предполагали.
Младенец среднего бронзового века похоронен на ливанском городище Сидон
Младенец среднего бронзового века похоронен на ливанском городище Сидон
theconversation.com

Часто сообщается, что почти 40 процентов всех доисторических младенцев умерли в течение первого года своей жизни. Но когда антропологи в Австралии проанализировали современные данные Организации Объединенных Наций (ООН) о населении из 97 стран за десятилетие, они обнаружили доказательства, которые могут опровергнуть это распространенное мнение.

Читай также: Что происходит в голове у ребенка?

Вместо этого оценка, по-видимому, основана на ошибочном предположении, что уровень детской смертности определяет, сколько людей умирает в детстве, а не отражает уровень фертильности.

“Долгое время считалось, что если в выборке захоронения много умерших младенцев, то детская смертность должна быть высокой“, - объясняет антрополог Клэр Макфадден из Австралийского национального университета. 

“Многие предполагали, что в прошлом детская смертность была очень высокой из-за отсутствия современного здравоохранения. Когда мы смотрим на эти образцы захоронений, они на самом деле больше говорят нам о количестве родившихся младенцев и очень мало говорят о количестве новорожденных. младенцев, которые умирали, что противоречит прошлым представлениям“.

Другими словами, исследователи предполагают, что количество детей, захороненных в древние времена, кажется более сильным показателем скорости, с которой рождались младенцы, а не скорости, с которой они умирали.

Древние захоронения - одно из лучших свидетельств того, как люди жили в доисторические времена, тысячи лет назад, но эти места не всегда дают нам много вещественных доказательств, что означает возможность неверно истолковать то, что мы находим. .

В конце концов, когда рождается большее количество младенцев, больше младенцев умирает, даже если уровень смертности остается стабильным.

Читай также: Ученые связали ожирение у матери с детским аутизмом

Исследователи доказали, что это верно для детей, родившихся в последнее десятилетие.

Как и ожидалось, сегодняшний уровень смертности среди мертворожденных детей, новорожденных, младенцев и детей в возрасте до 5 лет в наибольшей степени зависит от общего коэффициента фертильности, хотя количество рожденных детей по-прежнему не объясняет всех детских смертей.

Кажется, что до 40 процентов вариации вызвано другими неизвестными факторами - вероятно, сложным взаимодействием переменных.

Даже сам коэффициент фертильности влияет на ряд других факторов, таких как социально-экономический статус, недоедание, болезни и доступ к медицинской помощи, которые потенциально могут взаимодействовать друг с другом.

“[T] он предполагает, что протестированные соотношения не являются особенно эффективными показателями младенческой и ювенальной смертности“, - пишут авторы.

“Следовательно, - добавляют они, - влияние фертильности на уровень младенческой смертности очень сложное и не должно рассматриваться как причинно-следственная связь без подтверждающих доказательств“.

Интересно, что в некоторых странах с “низкой рождаемостью“, таких как Япония и Исландия, коэффициент рождаемости был даже сильнее, влияя на уровень младенческой смертности.

Читай также: Дети осваивают компьютер быстрее, чем велосипед

С другой стороны, в странах с высокой рождаемостью, таких как Мали, была относительно более высокая доля детской смертности, даже по сравнению со странами с более высоким уровнем детской смертности, такими как Сьерра-Леоне.

Очевидно, что уровень детской смертности в Мали не полностью связан с более низким уровнем детской смертности, а больше связан с тем, сколько младенцев рождается.

В свете этих результатов исследователи говорят, что нам нужно искать более целостный и контекстный подход к тому, как мы интерпретируем древние детские захоронения. То, что в древние времена было много похороненных детей, не обязательно означает, что доисторические матери изо всех сил пытались заботиться о своих детях.

“Если матери в то время рожали много детей, то кажется разумным предположить, что они были способны заботиться о своих маленьких детях“, - говорит Макфадден.

“Художественные представления и массовая культура склонны рассматривать наших предков как этих архаичных и неспособных людей, и мы забываем их эмоциональные переживания и реакции, такие как желание заботиться и чувство горя, возникшие десятки тысяч лет назад, поэтому добавляем это эмоциональное и эмпатический аспект человеческого повествования действительно важен“.

Напомним, ранее сообщалось, что смех удваивает шанс забеременеть при зачатии в пробирке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: дети, рождаемость
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь