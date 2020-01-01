Не так все плохо: Пересмотрены данные о детской смертности в прошлом

Согласно новому исследованию, уровень детской смертности в доисторические времена был далеко не таким ужасным, как мы предполагали.

Часто сообщается, что почти 40 процентов всех доисторических младенцев умерли в течение первого года своей жизни. Но когда антропологи в Австралии проанализировали современные данные Организации Объединенных Наций (ООН) о населении из 97 стран за десятилетие, они обнаружили доказательства, которые могут опровергнуть это распространенное мнение.

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Вместо этого оценка, по-видимому, основана на ошибочном предположении, что уровень детской смертности определяет, сколько людей умирает в детстве, а не отражает уровень фертильности.

“Долгое время считалось, что если в выборке захоронения много умерших младенцев, то детская смертность должна быть высокой“, - объясняет антрополог Клэр Макфадден из Австралийского национального университета.

“Многие предполагали, что в прошлом детская смертность была очень высокой из-за отсутствия современного здравоохранения. Когда мы смотрим на эти образцы захоронений, они на самом деле больше говорят нам о количестве родившихся младенцев и очень мало говорят о количестве новорожденных. младенцев, которые умирали, что противоречит прошлым представлениям“.

Другими словами, исследователи предполагают, что количество детей, захороненных в древние времена, кажется более сильным показателем скорости, с которой рождались младенцы, а не скорости, с которой они умирали.

Древние захоронения - одно из лучших свидетельств того, как люди жили в доисторические времена, тысячи лет назад, но эти места не всегда дают нам много вещественных доказательств, что означает возможность неверно истолковать то, что мы находим. .

В конце концов, когда рождается большее количество младенцев, больше младенцев умирает, даже если уровень смертности остается стабильным.

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Исследователи доказали, что это верно для детей, родившихся в последнее десятилетие.

Как и ожидалось, сегодняшний уровень смертности среди мертворожденных детей, новорожденных, младенцев и детей в возрасте до 5 лет в наибольшей степени зависит от общего коэффициента фертильности, хотя количество рожденных детей по-прежнему не объясняет всех детских смертей.

Кажется, что до 40 процентов вариации вызвано другими неизвестными факторами - вероятно, сложным взаимодействием переменных.

Даже сам коэффициент фертильности влияет на ряд других факторов, таких как социально-экономический статус, недоедание, болезни и доступ к медицинской помощи, которые потенциально могут взаимодействовать друг с другом.

“[T] он предполагает, что протестированные соотношения не являются особенно эффективными показателями младенческой и ювенальной смертности“, - пишут авторы.

“Следовательно, - добавляют они, - влияние фертильности на уровень младенческой смертности очень сложное и не должно рассматриваться как причинно-следственная связь без подтверждающих доказательств“.

Интересно, что в некоторых странах с “низкой рождаемостью“, таких как Япония и Исландия, коэффициент рождаемости был даже сильнее, влияя на уровень младенческой смертности.

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С другой стороны, в странах с высокой рождаемостью, таких как Мали, была относительно более высокая доля детской смертности, даже по сравнению со странами с более высоким уровнем детской смертности, такими как Сьерра-Леоне.

Очевидно, что уровень детской смертности в Мали не полностью связан с более низким уровнем детской смертности, а больше связан с тем, сколько младенцев рождается.

В свете этих результатов исследователи говорят, что нам нужно искать более целостный и контекстный подход к тому, как мы интерпретируем древние детские захоронения. То, что в древние времена было много похороненных детей, не обязательно означает, что доисторические матери изо всех сил пытались заботиться о своих детях.

“Если матери в то время рожали много детей, то кажется разумным предположить, что они были способны заботиться о своих маленьких детях“, - говорит Макфадден.

“Художественные представления и массовая культура склонны рассматривать наших предков как этих архаичных и неспособных людей, и мы забываем их эмоциональные переживания и реакции, такие как желание заботиться и чувство горя, возникшие десятки тысяч лет назад, поэтому добавляем это эмоциональное и эмпатический аспект человеческого повествования действительно важен“.

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