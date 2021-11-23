Исследование: У непривитых риск смерти от коронавируса в 14 раз выше

Исследование опубликовано в США.

Согласно данным за сентябрь, опубликованным Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), у непривитых людей в США риск смерти от COVID-19 в 14 раз выше, чем у тех, кто полностью вакцинирован против коронавируса.

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У непривитых людей также почти в шесть раз выше вероятность положительного результата теста на вирус. В то время как 196,4 миллиона человек в США полностью вакцинированы и более 36 миллионов получили ревакцинацию, более 47 миллионов взрослых и 12,4 миллиона подростков еще не прошли полную вакцинацию, сказала журналистам на брифинге для прессы в Белом доме Рошель Валленски 22 ноября.

Похожая картина складывается в Великобритании, где "COVID-19 больше не является болезнью вакцинированных", по словам Эндрю Полларда, директора Oxford Vaccine Group в Оксфордском университете. "Продолжающийся ужас" людей с COVID-19, борющихся за дыхание в отделениях интенсивной терапии больниц по всей Великобритании, "теперь в основном ограничивается невакцинированными людьми", пишет Поллард в The Guardian.

Согласно результатам испытаний, описанным в заявлении двух компаний, вакцина Pfizer / BioNTech против COVID-19 эффективна на 100% у детей в возрасте от 12 до 15 лет, по крайней мере, через четыре месяца после второй дозы.

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В испытании фазы 3 приняли участие 2228 добровольцев. В то время как у 30 из невакцинированных добровольцев развились симптоматические случаи COVID-19, таких случаев не было среди тех, кто получил две дозы вакцины.

По словам двух компаний, в течение шестимесячного периода наблюдения серьезных проблем с безопасностью не наблюдалось. В настоящее время всем детям в возрасте от 12 до 15 лет в Великобритании предлагается однократная доза вакцины.

Напомним, ранее сообщалось, что фитнес-трекеры помогли определить время излечения от COVID-19.