Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Исследование: У непривитых риск смерти от коронавируса в 14 раз выше

Комментариев: 1
Исследование опубликовано в США.
Вакцинация снижает риск смерти в 14 раз
Вакцинация снижает риск смерти в 14 раз
EPA/UPG

Согласно данным за сентябрь, опубликованным Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), у непривитых людей в США риск смерти от COVID-19 в 14 раз выше, чем у тех, кто полностью вакцинирован против коронавируса.

Читай также: COVID-19 вызывает больше осложнений при беременности, чем мы думали

У непривитых людей также почти в шесть раз выше вероятность положительного результата теста на вирус. В то время как 196,4 миллиона человек в США полностью вакцинированы и более 36 миллионов получили ревакцинацию, более 47 миллионов взрослых и 12,4 миллиона подростков еще не прошли полную вакцинацию, сказала журналистам на брифинге для прессы в Белом доме Рошель Валленски 22 ноября.

Похожая картина складывается в Великобритании, где "COVID-19 больше не является болезнью вакцинированных", по словам Эндрю Полларда, директора Oxford Vaccine Group в Оксфордском университете. "Продолжающийся ужас" людей с COVID-19, борющихся за дыхание в отделениях интенсивной терапии больниц по всей Великобритании, "теперь в основном ограничивается невакцинированными людьми", пишет Поллард в The Guardian. 

Согласно результатам испытаний, описанным в заявлении двух компаний, вакцина Pfizer / BioNTech против COVID-19 эффективна на 100% у детей в возрасте от 12 до 15 лет, по крайней мере, через четыре месяца после второй дозы.

Читай также: Плохая новость: Коронавирус может распространяться бессимптомно 70 дней

В испытании фазы 3 приняли участие 2228 добровольцев. В то время как у 30 из невакцинированных добровольцев развились симптоматические случаи COVID-19, таких случаев не было среди тех, кто получил две дозы вакцины. 

По словам двух компаний, в течение шестимесячного периода наблюдения серьезных проблем с безопасностью не наблюдалось. В настоящее время всем детям в возрасте от 12 до 15 лет в Великобритании предлагается однократная доза вакцины. 

Напомним, ранее сообщалось, что фитнес-трекеры помогли определить время излечения от COVID-19.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: коронавирус, COVID, вакцина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  23.11.2021, 17:22
Оценка:  0
гость
Хватит 3.14здеть?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь