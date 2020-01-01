Экспериментальные препараты очищают клетки-зомби и тормозят диабет

Эти клетки накапливаются в организме с возрастом.

Новое исследование показало, как можно бороться с инсулинорезистентностью при диабете с помощью экспериментальных сенолитических препаратов, нацеленных на зомби-подобные клетки depositphotos

Зомби-подобные клетки, которые перестали делиться в человеческом теле и накапливаются с возрастом, известные как стареющие клетки, продолжают находиться в центре всех видов медицинских открытий. Новое исследование изучило, как эти поврежденные, оставшиеся клетки могут негативно влиять на поведение жировых клеток, и продемонстрировало, как их удаление может облегчить симптомы диабета у мышей с ожирением.

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Среди способов, которыми стареющие клетки могут препятствовать активности соседних здоровых клеток, является изменение способа, которым они обрабатывают сахар и белки, что может привести к проблемам с метаболизмом. Это новое исследование, проведенное учеными из Университета Коннектикута, было направлено на то, чтобы пролить новый свет на роль этих зомби-клеток в диабете 2 типа, метаболическом состоянии, от которого страдают около 34 миллионов человек только в США.

Для этого ученые обратили внимание на инсулинорезистентность, основной фактор риска диабета 2 типа, когда клетки организма плохо реагируют на инсулин и препятствуют усвоению глюкозы, заставляя ее накапливаться в крови. Инсулинорезистентность связана с ожирением и присутствует у большинства людей с диабетом, поэтому ученые использовали мышей с ожирением в качестве модели, чтобы пролить новый свет на эту взаимосвязь.

Эксперименты показали, что в жировой ткани тучных мышей скопилась популяция стареющих клеток, и показали, что периодическая их очистка предотвращает и снижает резистентность к инсулину. Команда также с большим успехом проверила способность экспериментальных сенолитических препаратов дазатиниба и кверцетина устранять стареющие клетки в тканях человека в лаборатории. Примечательно, что эта пожертвованная ткань от тучных людей была затем трансплантирована мышам, где она вызвала инсулинорезистентность. Затем ученые смогли использовать тот же коктейль из лекарств, чтобы почти устранить этот эффект.

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"Эти препараты могут сделать человеческий жир здоровым, и это может быть здорово", - говорит автор исследования Мин Сюй. "Результаты были очень впечатляющими и открыли путь для потенциальных клинических испытаний".

Ученые говорят, что популяция стареющих клеток, лежащая в основе исследования, экспрессирует высокие уровни циклинзависимого ингибитора киназы, называемого p21. В то время как предыдущие исследования в этой области были сосредоточены на различных клеточных маркерах, ученые говорят, что удаление клеток, экспрессирующих высокие уровни p21, дало такой сильный эффект в смягчении последствий диабета, что этот метод требует большего внимания.

"Хотя эти доклинические результаты были многообещающими, крупномасштабные клинические испытания абсолютно необходимы для изучения эффективности и безопасности этих препаратов на людях перед клиническим применением", - говорит Сюй.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые ученые показали механизм самовосстановления в клетках.