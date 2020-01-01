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Медики предложили чипировать кости

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Беспроводной чип будет следить за состоянием здоровья.
Остеоэлектронное устройство, прикрепленное к образцу имитации кости
Остеоэлектронное устройство, прикрепленное к образцу имитации кости
Лаборатория Гутруфа

Исследователи из Университета Аризоны разработали ультратонкое устройство, которое прочно прикрепляется к костям и передает данные по беспроводной сети. Этот прорыв может позволить врачам следить за состоянием костей пациента с течением времени или за тем, насколько хорошо они заживают после травмы.

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Новые устройства, которые команда называет “электроникой костно-поверхностной“, содержат массив датчиков, упакованных в гибкий корпус размером с монету и толщиной с лист бумаги. Они могут передавать данные о костях по беспроводной сети на смартфон или другое устройство. И им не нужен аккумулятор для работы - вместо этого питание может подаваться извне с помощью беспроводной связи ближнего радиуса действия (NFC).

Чтобы сохранить его прикрепление к кости надолго, команда создала клей, содержащий керамические частицы из фосфата кальция, который позволяет кости фактически расти на ней. Это надолго связывает устройство с костью, вместо того, чтобы оно отслаивалось, когда внешние слои со временем отслаиваются.

Электроника остеоповерхности спроектирована так, чтобы быть достаточно тонкой, чтобы не раздражать мышцы, движущиеся поверх нее. В конечном итоге есть надежда, что подобные устройства можно будет имплантировать людям с такими заболеваниями, как остеопороз, чтобы обеспечить долгосрочное наблюдение за состоянием их костей. Или они могут помочь после перелома или перелома, чтобы врачи могли наблюдать, как заживает кость.

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“Возможность контролировать здоровье опорно-двигательного аппарата очень важна“, - говорит Филипп Гутруф, соавтор исследования. “С этим интерфейсом у вас фактически есть компьютер на кости. Эта технологическая платформа позволяет нам создавать исследовательские инструменты для ученых, чтобы узнать, как работает опорно-двигательная система, и использовать собранную информацию для восстановления и лечения“.

Команда протестировала устройство на животных, показав, что они могут быть имплантированы в модели мелких и крупных животных, а данные в реальном времени можно считывать с помощью смартфона. Еще очень рано для исследований, и насколько они могут оказаться практичными, все еще очень неясно. Но, тем не менее, это интригующая работа.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственные кости напечатают на 3D-принтере.

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Теги: кости, чип
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