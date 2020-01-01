Последствия первой пандемии в истории недооценили - исследование

Последствия Юстиниановой чумы.

Юстинианова чума распространилась по западной Евразии между VI и VIII веками н.э., став первой известной вспышкой бубонной чумы в этой части мира.

Согласно новому анализу древних текстов и генетических данных, его воздействие было гораздо более серьезным, чем предполагали некоторые недавние исследования .

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Некоторые ученые считают, что эта “первая пандемия“ в то время убила до половины населения Средиземноморского региона, что помогло свергнуть Римскую империю.

Между тем, другие историки утверждают, что последствия были гораздо менее значительными , и предполагают, что вспышка, возможно, не имела большего воздействия, чем грипп в современном обществе.

Это подводит нас к новому исследованию. Историк Питер Саррис из Кембриджского университета говорит, что историкам и археологам необходимо работать вместе с генетиками и учеными-экологами, чтобы полностью понять масштабы и масштабы вспышек древних болезней, включая, в данном конкретном примере, появление бубонной чумы.

“Некоторые историки по-прежнему глубоко враждебно настроены по отношению к внешним факторам, таким как болезни, как к серьезным факторам, влияющим на развитие человеческого общества, а “скептицизм против чумы“ в последние годы привлек большое внимание“, - говорит Саррис.

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Саррис указывает на ряд улик, свидетельствующих о разрушительном воздействии Юстинианской чумы, в том числе на волну законодательных мер, принятых в период между 542 и 545 годами н. э.

Закон, принятый в 542 году, предназначенный для поддержки банковского сектора имперской экономики, например, описывался как написанный Юстинианом в “окружающем присутствии смерти“. Другие законы того времени были направлены на то, чтобы избежать эксплуатации рабочих во время, казалось бы, острой нехватки рабочей силы.

Более того, была выпущена серия легких золотых монет, которые представляют собой первое снижение стоимости золотой валюты за столетия - то, что в то время считалось бы чрезвычайным банковским прецедентом. Примерно в то же время уменьшился тяжелый вес медных монет, циркулирующих в Константинополе.

Эти признаки более значительны, чем примеры, приведенные другими историками, утверждает Саррис. Некоторые исследования используют относительно редкие упоминания о чуме в древней литературе как доказательство того, что ее последствия не были настолько широко распространены или разрушительны для общества.

“Наблюдение за чумой из первых рук заставило современного историка Прокопия оторваться от своего обширного военного повествования и написать душераздирающий отчет о прибытии чумы в Константинополь, который оставил глубокое впечатление на последующие поколения византийских читателей“, - говорит Саррис.

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“Это гораздо более показательно, чем количество написанных им слов, связанных с чумой. Разные авторы, пишущие разные типы текста, концентрируются на разных темах, и их работы нужно читать соответственно“.

Саррис также подчеркивает растущее количество доказательств ДНК, показывающих, насколько далеко за это время распространилась бубонная чума - вплоть до Эдикс-Хилла в Англии, согласно генетическому анализу захоронения 2018 года, в одном случае, упомянутом в исследовании.

По словам Сарриса, подобный анализ ДНК - гораздо более надежный метод определения места распространения чумы, чем листание древних текстов. Это также может пролить новый свет на пути распространения болезни по Европе.

В этом конкретном случае болезнь, возможно, распространилась в Англию через страны Балтии и Скандинавии, прибыв туда до того, как поразила Средиземное море, и дала историкам новое понимание того, как развивалась эта “первая пандемия“.

“Нам есть чему поучиться на том, как наши предки отреагировали на эпидемические заболевания и как пандемии повлияли на социальные структуры, распределение богатства и образ мышления“, - говорит Саррис.

“Увеличение количества генетических свидетельств приведет к направлениям, которые мы еще не можем предвидеть, и историки должны иметь возможность реагировать положительно и творчески, а не защищаться“.

Напомним, ранее сообщалось, что определена причина древней смертоносной эпидемии.