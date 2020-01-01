NASA запускает спутник, который врежется в астероид

Запуск ракеты со спутником можно будет увидеть онлайн.

Запуск ракеты с космическим аппаратом Double Asteroid Redirection Test (DART) запланирован на 24 ноября в 8:20 по Киеву. Прямая трансляция запуска начнется 24 ноября в 7:30 утра.

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DART направляется к астероиду Дидимос, который вращается вокруг Солнца сразу за пределами орбитальной траектории Земли. Космический корабль прибудет к своей цели в период с конца сентября по начало октября следующего года, и как только он попадет туда, DART врежется в меньшего компаньона Дидимоса, луну Диморфоса, чтобы ученые на Земле могли измерить эффективность контролируемого столкновение для отклонения потенциально опасного астероида.

Дидимос - это двойная система астероидов, что означает, что у него два тела. По данным NASA, большая из них имеет форму волчка и имеет диаметр около 780 метров, а меньшая - Диморфос - составляет около 160 метров в диаметре.

Дидимос - объект, сближающийся с Землей (ОСЗ), что означает, что он приближается к Земле на 1,3 астрономических единицы (194,5 миллиона километров). Это не считается угрозой для нашей планеты (и не будет после удара). Ученые выбрали Дидимос в качестве цели DART, потому что, как ожидается, столкновение космического корабля с Диморфосом сместит орбиту спутника на несколько иной путь вокруг более крупного тела. Затем исследователи могут измерить изменения в орбитальных отношениях между Диморфос и Дидимос, что поможет им рассчитать, как эта тактика может отклонить астероид на курс столкновения с Землей.

Астрономы обнаружили астероид в 2006 году и подтвердили существование его орбитального

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спутника в 2003 году. Дидимос будет примерно в 11 миллионов км от Земли во время столкновения DART с Диморфос, которое, как ожидается, произойдет между сентябрем. 26 и 1 октября 2022 года, и когда он врежется в астероид, он будет двигаться со скоростью около 24 000 км / ч, заявило NASA.

Не можете дождаться дня запуска? Согласно заявлению, NASA также будет транслировать предварительные программы и научные брифинги на веб-сайте агентства, начиная с воскресенья (21 ноября).

Напомним, ранее сообщалось, что NASA отправило зонд Люси на изучение троянских астероидов.