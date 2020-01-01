Назван запах, который успокаивает мужчин, но вызывает агрессию у женщин

Запах ребенка вызывает странную реакцию у людей.

Новое интригующее исследование показало, что выделяемое младенцами химическое вещество может влиять на агрессию у людей. Результаты показывают любопытные половые реакции на химическое вещество, вызывающие агрессию у женщин, но блокирующие агрессию у мужчин.

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Гексадеканал (HEX) - это недавно обнаруженное химическое вещество, играющее роль в поведении мышей. В исследовании 2015 года сообщалось, что HEX снижает стрессовую реакцию у мышей с помощью процесса, известного как социальная буферизация. Более недавние исследования показали, что воздействие HEX на людей может уменьшить реакцию человека на испуг, предполагая, что химическое вещество играет роль в модулировании человеческого поведения.

Это новое исследование основывается на этих предыдущих открытиях, исследуя влияние HEX на агрессию. В частности, исследование было сосредоточено на различиях в агрессии, вызванной HEX, между мужчинами и женщинами.

Набрав около 200 человек, исследователи сначала исследовали влияние HEX на агрессию в двух разных поведенческих экспериментах. Эти эксперименты были разработаны для измерения агрессивных реакций человека, и результаты показали, что воздействие HEX действительно влияло на агрессию.

“Мы обнаружили, что у HEX нет ощутимого запаха, но когда вы его нюхаете, он влияет на ваше поведение по отношению к другим, в частности, на вашу агрессивную реакцию по отношению к другим“, - объясняет Ева Мисхор, ведущий исследователь проекта.

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В то время как HEX действительно влиял на реакцию агрессии в когорте, результаты были противоречиво зависимыми от пола. Женщины, подвергшиеся воздействию химического вещества, проявляли повышенную агрессию, в то время как мужчины проявляли меньшую агрессию.

Небольшое количество участников выполнили один из поведенческих тестов, в то время как активность мозга измерялась с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Как у мужчин, так и у женщин воздействие HEX увеличивало активность в левой угловой извилине, но связь этой области мозга с другими значительно различалась между полами.

“Казалось бы, HEX влияет на мужчин тем, что было больше социального регулирования, их агрессия сдерживалась и служила для них сигналом охлаждения, в то время как у женщин регулирование уменьшилось, и это можно рассматривать как сигнал “освободить“, - поясняет Мисхор.

Почему воздействие HEX приводит к столь разительно разным ответам мужчин и женщин, остается загадкой. Но исследователи предполагают, что эти специфичные для пола реакции могут быть инструментом, которым дети эволюционировали, чтобы повысить свои шансы на выживание.

Часть нового исследования изучала наличие HEX у новорожденных. Исследователи обнаружили, что HEX наиболее часто встречается на коже головы новорожденного. Ноам Собель, другой исследователь, работающий над проектом, предполагает, что HEX может быть важным химическим сигнальным средством от ребенка к его родителям.

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“Младенцы не могут общаться с помощью языка, поэтому химическая коммуникация очень важна для них“, - говорит Собел. “В детстве в ваших интересах сделать вашу маму более агрессивной и уменьшить агрессивность вашего отца“.

Собель относится к широко наблюдаемому явлению детоубийства в животном мире. Повышенная отцовская агрессия связана с детоубийством у млекопитающих, в то время как усиление материальной агрессии обычно приводит к тому, что мать защищает свое потомство.

“Если бы у младенцев был механизм, который увеличивал агрессию у женщин, но уменьшал ее у мужчин, это, вероятно, увеличило бы их выживаемость“, - предполагают исследователи в недавно опубликованном исследовании.

В исследовании есть множество предостережений, ограничивающих то, насколько окончательными могут быть его выводы. Связь между воздействием HEX и изменениями мозговой активности все еще остается очевидной, и требуется еще много работы, чтобы понять, как простое обнюхивание HEX может вызвать эти изменения. Кроме того, хотя значительные уровни HEX могут быть обнаружены на коже головы новорожденных, еще не известно, достаточен ли объем химического вещества, выделяемого младенцами, для того, чтобы вызвать какое-либо измеримое изменение поведения.

Тем не менее, убедительные результаты дают некоторое представление о том, какую роль запахи могут играть в поведении молодых родителей, помимо простого высвобождения химических веществ, дающих хорошее самочувствие, таких как дофамин.

Напомним, ранее сообщалось, что у комаров нашли радары на запах человека.