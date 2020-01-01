В Бразилии был обнаружен крошечный беззубый динозавр

В четверг исследователи заявили, что в Бразилии были обнаружены останки беззубого двуногого динозавра, который жил около 70 миллионов лет назад.

Маленький динозавр размером около метра в длину и 80 сантиметров в высоту, является тероподом - группой, члены которой почти все считались хищниками.

Но, что удивительно, у нового вида, получившего название Berthasaura leopoldinae, есть клювообразный рот без зубов.

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“Это было настоящим сюрпризом“, - заявили палеонтологи, сделавшие находку, в заявлении, опубликованном Национальным музеем Бразилии.

Они опубликовали свои выводы в журнале Nature, назвав открытие “одним из самых полных динозавров, найденных в Бразилии мелового периода“.

“Беззубая часть вызывает сомнения относительно того, какая диета была у этого животного“, - сказал исследователь Джеоване Алвес Соуза, один из авторов исследования.

У Бертазауры был рогатый клюв без зубов. Maurilio Oliveira

“Однако это не обязательно означает, что он не ел мяса. Многие птицы, такие как соколы и канюки, едят мясо клювами. Скорее всего, это было всеядное животное, живущее в негостеприимной среде, где ему приходилось есть все, что угодно“.

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Окаменелый скелет был найден вдоль сельской дороги в южном штате Парана в период с 2011 по 2014 год.

Анализ показал, что это был совершенно новый вид, который жил от 70 до 80 миллионов лет назад.

Вид был назван в честь Берты Лутц, уважаемого бразильского ученого и феминистки, умершей в 1976 году, и Марии Леопольдины, императрицы Бразилии 19 века, покровительницы наук.

Напомним, ранее сообщалось, что был найден первый плавающий динозавр.