Ученые предупреждают о ложных окаменелостях на Марсе

Согласно новому исследованию, ища признаки жизни на Марсе, нам нужно искать "ложные окаменелости", которых может быть много на Красной планете.

Марсоход Perseverance перечисляет среди целей своей миссии первое исследование Красной планеты. Роботу-исследователю было поручено найти признаки древней микробной жизни на пыльной и сухой планете - крошечные ископаемые остатки, которые могли бы свидетельствовать о том, что Марс когда-то был обитаемым.

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Это действительно было бы поразительным, невероятным открытием, но новая статья призывает с осторожностью интерпретировать то, что мы находим как в этом, так и в будущих источниках.

По словам астробиолога Шона МакМахона из Эдинбургского университета и геобиолога Джули Космидис из Оксфордского университета в Великобритании, ученым придется следить за небиологическими месторождениями минералов, которые чертовски похожи на окаменелости.

В своей новой статье пара описала десятки небиологических или абиотических процессов, которые могут производить псевдокаменелости - структуры, похожие на окаменелости микроскопических организмов, подобных тем, которые, возможно, когда-то существовали на Марсе.

"На каком-то этапе марсоход почти наверняка найдет что-то, что очень похоже на окаменелость, поэтому возможность уверенно отличить их от структур и веществ, образованных в результате химических реакций, жизненно важна", - сказал МакМахон.

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"Для каждого типа окаменелостей существует по крайней мере один небиологический процесс, который создает очень похожие вещи, поэтому существует реальная потребность в улучшении нашего понимания того, как они образуются".

В этом нет ничего удивительного. Марс - абсолютный праздник парейдолии и заговоров. Все, что вам нужно, это один забавный камень, и ходят слухи.

Не только таблоиды и теоретики заговора - тоже фантазируют о Марсе ученые. Возможно, вы помните время, когда микологи думали, что они могли найти грибы на Марсе, или энтомолога, который думал, что нашел насекомых.

Поэтому с микрофоссилиями могут возникнуть проблемы. Даже здесь, на Земле, нам трудно отличить действительно старые породы от окаменелостей древних микробов.

Но если мы приступим к анализу любых потенциальных микрофоссилий на Марсе, зная о процессах, которые могут производить псевдокаменелости, у нас будет больше шансов правильно интерпретировать то, что мы видим.

Многие физические процессы, связанные с выветриванием и отложением осадочных слоев, могут привести к образованию горных пород, которые устрашающе похожи на окаменелости.

Другой механизм - это химический сад, в котором смешивание химикатов может создавать структуры, которые выглядят биологическими. Многие различные типы минералов могут также объединяться с образованием псевдокаменелостей, известных как биоморфы, которые выглядят поразительно биологическими.

Химический сад псевдокаменелостей Geol. Soc

Даже текстуры в камне могут выглядеть биологическими, поскольку организмы могут вытравливать узоры или отверстия в камне. И соотношения изотопов различных элементов могут казаться похожими на соотношения изотопов в биологическом контексте.

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Поскольку мы не знаем, какая жизнь могла возникнуть на Марсе - она ​​может сильно отличаться от жизни здесь, на Земле - и поскольку, как отметили МакМэхон и Космидис, вероятно, существует много неизвестных процессов, которые могут производить псевдокаменелости, биологи ищут жизнь на Марсе действительно должна быть очень осторожной.

Исследователи также отмечают, что дополнительная работа, возможно, даже эксперименты, в области химии и физики Марса может выявить некоторые из этих неизвестных процессов и пролить больше света на то, как такие образования могут образовываться. Эта работа может даже помочь нам лучше понять горные породы и летопись окаменелостей Земли.

Напомним, ранее сообщалось, что на Марсе нашли возможные следы жизни.