Ученые предупреждают о ложных окаменелостях на Марсе
Марсоход Perseverance перечисляет среди целей своей миссии первое исследование Красной планеты. Роботу-исследователю было поручено найти признаки древней микробной жизни на пыльной и сухой планете - крошечные ископаемые остатки, которые могли бы свидетельствовать о том, что Марс когда-то был обитаемым.
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Это действительно было бы поразительным, невероятным открытием, но новая статья призывает с осторожностью интерпретировать то, что мы находим как в этом, так и в будущих источниках.
По словам астробиолога Шона МакМахона из Эдинбургского университета и геобиолога Джули Космидис из Оксфордского университета в Великобритании, ученым придется следить за небиологическими месторождениями минералов, которые чертовски похожи на окаменелости.
В своей новой статье пара описала десятки небиологических или абиотических процессов, которые могут производить псевдокаменелости - структуры, похожие на окаменелости микроскопических организмов, подобных тем, которые, возможно, когда-то существовали на Марсе.
"На каком-то этапе марсоход почти наверняка найдет что-то, что очень похоже на окаменелость, поэтому возможность уверенно отличить их от структур и веществ, образованных в результате химических реакций, жизненно важна", - сказал МакМахон.
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"Для каждого типа окаменелостей существует по крайней мере один небиологический процесс, который создает очень похожие вещи, поэтому существует реальная потребность в улучшении нашего понимания того, как они образуются".
В этом нет ничего удивительного. Марс - абсолютный праздник парейдолии и заговоров. Все, что вам нужно, это один забавный камень, и ходят слухи.
Не только таблоиды и теоретики заговора - тоже фантазируют о Марсе ученые. Возможно, вы помните время, когда микологи думали, что они могли найти грибы на Марсе, или энтомолога, который думал, что нашел насекомых.
Поэтому с микрофоссилиями могут возникнуть проблемы. Даже здесь, на Земле, нам трудно отличить действительно старые породы от окаменелостей древних микробов.
Но если мы приступим к анализу любых потенциальных микрофоссилий на Марсе, зная о процессах, которые могут производить псевдокаменелости, у нас будет больше шансов правильно интерпретировать то, что мы видим.
Многие физические процессы, связанные с выветриванием и отложением осадочных слоев, могут привести к образованию горных пород, которые устрашающе похожи на окаменелости.
Другой механизм - это химический сад, в котором смешивание химикатов может создавать структуры, которые выглядят биологическими. Многие различные типы минералов могут также объединяться с образованием псевдокаменелостей, известных как биоморфы, которые выглядят поразительно биологическими.
Даже текстуры в камне могут выглядеть биологическими, поскольку организмы могут вытравливать узоры или отверстия в камне. И соотношения изотопов различных элементов могут казаться похожими на соотношения изотопов в биологическом контексте.
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Поскольку мы не знаем, какая жизнь могла возникнуть на Марсе - она может сильно отличаться от жизни здесь, на Земле - и поскольку, как отметили МакМэхон и Космидис, вероятно, существует много неизвестных процессов, которые могут производить псевдокаменелости, биологи ищут жизнь на Марсе действительно должна быть очень осторожной.
Исследователи также отмечают, что дополнительная работа, возможно, даже эксперименты, в области химии и физики Марса может выявить некоторые из этих неизвестных процессов и пролить больше света на то, как такие образования могут образовываться. Эта работа может даже помочь нам лучше понять горные породы и летопись окаменелостей Земли.
Напомним, ранее сообщалось, что на Марсе нашли возможные следы жизни.
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