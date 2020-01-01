За 40 лет по всей Европе исчезли сотни миллионов птиц

Близкие отношения человечества с птицами насчитывают десятки тысяч лет. Они помогали нам рыбачить и охотиться, предоставляли нам перья для мягких подушек, служили почтальонами и просто были нам едой.

Одна из шести птиц незаметно исчезла по всей Европе с 1980-х годов, говорится в новом исследовании. Это составляет ошеломляющую потерю до 620 миллионов особей за последние 40 лет.

"Беспокоит то, что это происходит почти незаметно, незаметно, тихо на заднем плане", - сказал Ричард Грегори из Королевского общества защиты птиц (RSPB).

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Число, казалось бы, повсеместных очаровательных маленьких воробьев сократилось вдвое с 80-х годов, и теперь количество любознательных и умных скворцов, имитирующих звуки окружающего нас мира, сократилось почти на 75 миллионов - 60 процентов.

В основном сокращение произошло у видов, связанных с сельскохозяйственной средой и пастбищами, но это также происходит и в наших городах.

"Обычные птицы становятся все реже и реже, в основном потому, что места, от которых они зависят, уничтожаются людьми", - пояснила Анна Станева, временный руководитель службы охраны природы BirdLife Europe.

"Природа была уничтожена на наших сельскохозяйственных угодьях, в море и в городах. Правительства по всей Европе должны установить юридически обязательные цели для восстановления природы, в противном случае последствия будут серьезными, в том числе для нашего собственного вида".

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Причины, вероятно, будут разнообразными и многочисленными, включая потерю среды обитания, массовое сокращение численности видов насекомых, загрязнение и болезни - все обычные подозреваемые способствуют более широкому событию массового вымирания, которое мы переживаем.

По крайней мере, на данный момент эта потеря птиц происходит в основном из-за обильных видов, с 25-процентной потерей обычных видов и 4-процентной потерей редких видов, так что это еще не привело к большому количеству вымирания.

Тем не менее, "обычные виды, вероятно, вносят непропорционально больший вклад, чем редкие", предупреждают исследователи во главе с биологом-заповедником RSPB Фионой Бернс, поэтому даже относительно небольшие потери могут серьезно нарушить структуру и функции нашей экосистемы из-за потери жизненно важных услуг. эти птицы обеспечивают.

Наша богатая история наблюдения за птицами означает, что популяционные исследования птиц являются одними из наиболее хорошо изученных среди всех групп животных. У нас есть куча исторических данных благодаря орнитологам-любителям под руководством профессионалов, которые в текущем исследовании используются с пользой.

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Используя информацию из двух таких баз данных, Бернс и его коллеги учли 378 из 445 местных видов птиц, которые гнездятся в Европе.

Предыдущие небольшие исследования уже выявили это тревожное снижение по всей Европе - к сожалению, эта тенденция сохранялась в отношении более широкого круга видов и более широких временных рамок, рассмотренных в новом исследовании. В 2019 году аналогичное исследование в Северной Америке показало, что то же самое происходит и там.

Однако это были не все плохие новости. Бернс и его коллеги обнаружили, что многие случаи увеличения популяции, такие как удвоение популяции сапсана, были вызваны усилиями по сохранению. Семь видов хищных птиц нарушили эту тенденцию благодаря сокращению преследований, применению пестицидов и усилению защиты.

Это показывает, насколько сильно мы можем формировать биоразнообразие намеренно или случайно.

В свете этих выводов исследователи призывают к инициированию предлагаемого закона ЕС о восстановлении природы.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые опубликовали геномы почти всего семейства птиц.