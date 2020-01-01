Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Самое долгое лунное затмение за 580 лет: Онлайн-трансляция

Комментариев: 0
Пик лунного затмения ожидается в 11:00 по Киеву.
Сегодня произойдет лунное затмение
Сегодня произойдет лунное затмение
NASA

19 ноября в западном полушарии можно наблюдать частичное лунное затмение, которое будет самым долгим за 580 лет. Оно будет видимо на всей территории Северной Америки, частично Южной, в Гренландии и немного в Западной Европе. 

Читай также: Единственное полное лунное затмение 2021 года: Трансляция

К сожалению, на территории Украины его видно не будет. Но мы можем посмотреть затмение в прямом эфире. 

Тень Земли будет покрывать 97% полной Луны, блокируя большую часть солнечного света. Из-за этого Луна окрасится в темный ржаво-красный цвет.

NASA прогнозирует, что почти полное затмение продлится около 3 часов 28 минут и 23 секунд. Оно должно начаться примерно в 9:19 по Киеву в пятницу, достичь максимума примерно в 11:00 и заканчивается в 12:47.

Напомним, ранее мы опубликовали график солнечных и лунных затмений 2021 года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: лунное затмение, трансляция, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь