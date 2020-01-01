Самое долгое лунное затмение за 580 лет: Онлайн-трансляция

Пик лунного затмения ожидается в 11:00 по Киеву.

19 ноября в западном полушарии можно наблюдать частичное лунное затмение, которое будет самым долгим за 580 лет. Оно будет видимо на всей территории Северной Америки, частично Южной, в Гренландии и немного в Западной Европе.

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К сожалению, на территории Украины его видно не будет. Но мы можем посмотреть затмение в прямом эфире.

Тень Земли будет покрывать 97% полной Луны, блокируя большую часть солнечного света. Из-за этого Луна окрасится в темный ржаво-красный цвет.

NASA прогнозирует, что почти полное затмение продлится около 3 часов 28 минут и 23 секунд. Оно должно начаться примерно в 9:19 по Киеву в пятницу, достичь максимума примерно в 11:00 и заканчивается в 12:47.

Напомним, ранее мы опубликовали график солнечных и лунных затмений 2021 года.