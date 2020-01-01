Самое продолжительное лунное затмение за 580 лет: Когда будет и как увидеть?

Увы, не все так просто.

Самое продолжительное частное лунное затмение в столетии произойдет на этой неделе, в пятницу (19 ноября) и будет видно в Северной Америке. До Европы оно не дойдет.

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Тень Земли будет покрывать 97% полной Луны, блокируя большую часть солнечного света и окрашивая Луну в темный ржаво-красный цвет. По данным обсерватории Холкомба при университете Батлера, штат Индиана, это будет самое продолжительное частное лунное затмение за 580 лет.

NASA прогнозирует, что почти полное затмение продлится около 3 часов 28 минут и 23 секунд. Оно должно начаться примерно в 9:19 по Киеву в пятницу, достичь максимума примерно в 11:00 и заканчивается в 12:47.

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К сожалению, затмение будет видно только из Северной Америки и Тихого океана, небольшой части Западной Европы, Восточной Австралии, Новой Зеландии и Японии. Ранние стадии затмения происходят до восхода луны в Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии, но наблюдатели за затмениями в этих регионах смогут уловить событие, когда оно достигнет своего максимума. С другой стороны, зрители в Южной Америке и Западной Европе увидят, что Луна заходит до того, как затмение достигнет своего пика.

Если вы не можете увидеть затмение лично, не бойтесь: вы можете посмотреть его в прямом эфире 19 ноября на ТЕХНО bigmir)net.

Напомним, ранее мы опубликовали график солнечных и лунных затмений 2021 года.