Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Самое продолжительное лунное затмение за 580 лет: Когда будет и как увидеть?

Комментариев: 0
Увы, не все так просто.
Во время затмения Луна становится красной
Во время затмения Луна становится красной
freepik.com

Самое продолжительное частное лунное затмение в столетии произойдет на этой неделе, в пятницу (19 ноября) и будет видно в Северной Америке. До Европы оно не дойдет.

Читай также: Cамый темный день за 500 лет (видео)

Тень Земли будет покрывать 97% полной Луны, блокируя большую часть солнечного света и окрашивая Луну в темный ржаво-красный цвет. По данным обсерватории Холкомба при университете Батлера, штат Индиана, это будет самое продолжительное частное лунное затмение за 580 лет.

NASA прогнозирует, что почти полное затмение продлится около 3 часов 28 минут и 23 секунд. Оно должно начаться примерно в 9:19 по Киеву в пятницу, достичь максимума примерно в 11:00 и заканчивается в 12:47.

Читай также: Что такое календарь майя и как он работает

К сожалению, затмение будет видно только из Северной Америки и Тихого океана, небольшой части Западной Европы, Восточной Австралии, Новой Зеландии и Японии. Ранние стадии затмения происходят до восхода луны в Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии, но наблюдатели за затмениями в этих регионах смогут уловить событие, когда оно достигнет своего максимума. С другой стороны, зрители в Южной Америке и Западной Европе увидят, что Луна заходит до того, как затмение достигнет своего пика. 

Если вы не можете увидеть затмение лично, не бойтесь: вы можете посмотреть его в прямом эфире 19 ноября на ТЕХНО bigmir)net. 

Напомним, ранее мы опубликовали график солнечных и лунных затмений 2021 года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: затмение, лунное затмение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь