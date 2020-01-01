Возле священной горы в Австралии нашли неизвестные виды растений

Ученые сделали уникальное открытие, обнаружив новый вид растений на гигантской скале Улуру в Австралии. Более того, оно уже много лет прячется буквально у всех на виду.

Ficus desertorum, или пустынный инжир, - это название, которое было дано новому растению. Раньше считалось, что он принадлежит к подкатегории Ficus brachypoda, вида фигового дерева, широко распространенного в северных и центральных частях Австралии.

При более внимательном рассмотрении выяснилось, что это на самом деле отдельный вид со своей особой региональной средой обитания. Самым подарком являются листья: они более гладкие, уже и толстые, чем у родственных сортов инжира.

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“Тщательное изучение коллекций, хранящихся в гербариях по всей Австралии, и со ссылкой на исторические образцы, хранящиеся в европейских гербариях, показало, что популяции центральной Австралии действительно морфологически отличались от более северных или западных популяций“, - говорит систематический ботаник Рассел Барретт из Национального гербария Новый Южный Уэльс в Австралии.

“Эти инжир - невероятно важный вид для коренных народов в центральной Австралии, поскольку они дают пищу, убежище и даже духовность. Исторически исторически повреждение этих деревьев могло караться смертью, таково их значение для всего сообщества“.

Состоялись обсуждения с Центральным земельным советом Австралии, чтобы выяснить, может ли название, используемое различными исконными народами, более подходить для нового вида. Однако, учитывая богатое разнообразие слов для дерева на местных языках, вместо этого было выбрано более стандартное научное название.

Фикус пустынный или пустынный инжир Австралийский институт ботанических наук

Более того, Ficus desertorum подчеркивает, насколько необычно найти такой инжир в пустыне.

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Недавно идентифицированные виды фигового дерева также можно найти на других возвышенностях в центральной Австралии, включая Ката Тьюта (Олгас) и Карлу Карлу (Дьявольский мрамор). Его можно найти на многих скалистых обнажениях и вокруг водоемов, а его листья служат приютом для мелких животных, таких как птицы и улитки.

Около 750 видов инжира можно найти во всем мире, причем около двух третей из них встречаются в Азии и Австралазии, хотя по последним данным Австралия вносит только 43 местных вида из общего числа.

Этот инжир издавна был важен для коренных народов Австралии, поскольку служил пищей в особенно засушливых условиях. Однако каталогизировать все случаи появления этих растений во всех обширных, отдаленных и каменистых районах страны сложно.

Как всегда, когда дело доходит до открытия новых видов, одно из преимуществ должно заключаться в его сохранении: когда вид был идентифицирован с научной точки зрения, его гораздо легче отслеживать и контролировать.

Напомним, ранее сообщалось, что в США вырастили светящиеся растения.