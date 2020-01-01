Эти забавные животные: Названы победители конкурса Comedy Wildlife 2021

Премия Comedy Wildlife Photography Awards 2021 подвела итоги.

Конкурс, основанный в 2015 году профессиональными фотографами Полом Джойнсоном, Хиксом MБE и Томом Салламом, был создан для того, чтобы сосредоточиться на более светлой стороне фотографии дикой природы и помочь с помощью юмора способствовать сохранению дикой природы.

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Конкурс также напрямую поддерживает охрану дикой природы, и в этом году он поможет спасти диких орангутанов, пожертвовав 10% от общего чистого дохода на благотворительность. Инициатива защищает диких орангутанов в национальном парке Гунунг-Палунг и его окрестностях на Борнео.

Среди 7000 веселых работ со всего мира победителем назван Кен Дженсен, увлеченный фотограф-любитель из Блэкберна. Он стал абсолютным победителем за потрясающую фотографию золотой шелковой обезьяны под названием “Ой!“

Лучшие работы конкурса comedywildlifephoto.com

Золотая шелковая обезьяна в провинции Юньнань, Китай, на самом деле демонстриует агрессию, но в положении, в котором находится обезьяна, это выглядит довольно болезненно.

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Комментируя свою победу, Кен сказал: “Я был абсолютно потрясен, узнав, что моя работа выиграла, особенно когда было заявлено довольно много замечательных фотографий. Публичность, которую мое изображение получило за последние несколько месяцев, была невероятной, она такое прекрасное чувство - знать, что фотография заставляет людей улыбаться во всем мире, а также помогает поддерживать некоторые фантастически значимые природоохранные мероприятия“.

Рахул Лахмани - единственный индиец, названный победителем конкурса в этом году. Его видео с белым зимородком под названием “Обнимая лучшего друга после изоляции“ было выбрано победителем в категории видео 2021 года.

Посмотрите также остальные работы, номинированные на премию.

Напомним, ранее сообщалось, что Instagram позволит скачивать фото и видео.