Марсоход Perseverance собрал третий образец Красной планеты

Perseverance забрал еще один марсианский образец, чтобы отправить его домой на Землю.

Марсоход НАСА Perseverance сделал эту фотографию образца керна горной породы - третьего на данный момент полученного роботом на Красной планете - 15 ноября 2021 г NASA

Perseverance пробурил образец керна в понедельник (15 ноября), заполнив титановую трубку породой в третий раз.

Читай также: NASA опубликовало видео-панораму Марса

“Еще один маленький кусочек Марса, который нужно унести с собой. Мой последний образец взят из камня, наполненного зеленоватым минеральным оливином, и моя научная группа высказывает несколько идей о том, как он туда попал. Гипотезы разлетаются“, - написали участники команды марсохода в официальном аккаунте в Твиттере во вторник (16 ноября). Также команда разместила несколько фотографий с момента отбора проб.

Оливин - это силикат магния и железа, который составляет большую часть верхней мантии Земли. Запись во вторник не содержала подробностей о гипотезах об оливине, но команда Perseverance, вероятно, подскажет нам в ближайшие дни и недели.

Perseverance сел в феврале этого года на дно кратера Джезеро шириной 45 километров, в котором в древности находились озеро и дельта реки. Основная задача марсохода - искать признаки прошлой жизни на Марсе и собирать десятки образцов, которые будут возвращены на Землю в рамках совместной кампании NASA и Европейского космического агентства, возможно, уже в 2031 году.

Шестиколесный робот собрал свои первые два образца в начале сентября, оба они были взяты со скалы Красной планеты, которую команда миссии назвала Рошетт. (Двойной успех на Рошетт произошел после неудачной попытки в начале августа, потому что целевая скала была на удивление рассыпчатой). С тех пор Perseverance прошел несколько сотен метров и исследует бурный, заполненный дюнами участок Джезеро, известный как Сеита (Séítah - который означает “среди песка“ на языке навахо).

Отверстие, показывающее, где марсоход Perseverance собрал свой третий образец породы с Красной планеты NASA

Читай также: Perseverance запечатал первый образец марсианской пробы для доставки на Землю

В Сеите можно увидеть множество многослойных скал, которые настолько заинтриговали научную команду, что они смогли найти там образец.

“Каждый слой записывает информацию об условиях окружающей среды, присутствовавших при формировании горной породы, а изменения толщины слоя или текстурных выражений указывают на изменение окружающей среды“, - написала в своем блоге 12 ноября Эрин Гиббонс из Университета Макгилла в Канаде.

“Кроме того, изучая направления наклона слоев, мы определили, что породы Сеита, вероятно, являются самыми древними породами, обнаженными во всем кратере Джезеро“, - написала Гиббонс. Таким образом, Сеита представляет собой начало доступной геологической летописи и предлагает уникальную возможность исследовать всю широту эволюции ландшафта“.

В последнее время настойчивость получила некоторую помощь от маленького приятеля-робота - вертолета Ingenuity, который сел вместе с марсоходом еще в феврале. Изначально Ingenuity приступила к миссии по демонстрации технологий, но показала себя настолько хорошо, что теперь проводит разведку для Perseverance, что особенно полезно в труднопроходимых регионах, таких как Сеита.

Напомним, ранее сообщалось, что ровер случайно открыл берег моря на Марсе.