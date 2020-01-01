Сегодня ночью будет пик метеорного потока Леонид

Но не ожидайте увидеть много метеоров.

Когда большинство людей слышат в средствах массовой информации о надвигающемся метеоритном дожде, вероятно, их первое впечатление - это небо, наполненное падающими звездами, проливающимися по небу, как дождь.

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Такие метеорные бури действительно случались со знаменитыми ноябрьскими Леонидами, например, в 1833 и 1966 годах, когда наблюдались скорости метеоров в десятки тысяч в час. В более поздние годы, особенно в 1999, 2001 и 2002 годах, имели место меньшие проявления Леонид со скоростью до нескольких тысяч метеоров в час.

Этот дождь Леонид на рубеже веков - и сопровождающий его ажиотаж - все еще помнят многие. Каждый год в это время всегда возникает волна волнения от осознания того, что приближается пик метеорного потока Леонид.

Важно с самого начала подчеркнуть, что любое предложение о впечатляющем дожде метеоритов Леонид в этом году, мягко говоря, излишне оптимистично.

Фактически, версия Леонид 2021 года, намеченная на пик в среду вечером (17 ноября), вероятно, будет большим разочарованием, отчасти из-за ожидаемого отсутствия какой-либо значительной активности, но в основном из-за Луны, которая, к сожалению, через два дня будет полной, заливая небо большую часть ночи своим ярким светом.

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Итак, хотя Леониды являются одними из самых известных из всех ежегодных метеорных явлений, мы, конечно, не будем рекламировать их как крупный поток в этом году, особенно для новичков в наблюдениях за метеорами, поскольку они, вероятно, будут слабыми и сильно пострадают от лунного света.

Леониды названы так потому, что лучистая точка ливня, откуда метеоры, кажется, расходятся веером, расположена в созвездии Льва. Метеоры вызваны кометой Темпеля-Туттля, которая проходит через внутреннюю часть Солнечной системы примерно каждые 33 года. Каждый раз, когда комета проходит ближе всего к Солнцу, она оставляет за собой “реку из щебня“; плотный след из пыльных обломков. Метеоритный шторм станет возможен, если Земля попадет прямо в след свежей пыли, выброшенной кометой за последние пару столетий.

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Но ожидается, что Леониды 2021 года будут демонстрировать только низкую активность в этом году - от 10 до 20 метеоров в час. Но, как мы уже отметили, “традиционный“ пик Леонид намечен на вечерние часы среды, 17 ноября, и яркая луна будет ярко светить, как прожектор, на западном небе в созвездии Рыб, затрудняя наблюдение.

Как наблюдать и на что обращать внимание

Наблюдать за метеорным дождем можно, лежа на спине, глядя в небо и ожидая. В дополнение к недостатку в этом году, когда яркая луна освещает небо, имейте в виду, что любое местное световое загрязнение или препятствия, такие как высокие деревья или здания, еще больше уменьшат ваши шансы на то, чтобы увидеть метеор.

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Созвездие Льва появляется в поле зрения только после полуночи, так что это лучшее время, чтобы сосредоточиться на поисках Леонид. Кроме того, поскольку они движутся по своей орбите вокруг Солнца в направлении, противоположном направлению Земли, они врезаются в нашу атмосферу почти в лоб, что приводит к самой высокой возможной скорости метеора: 72 километра в секунду. Такие скорости имеют тенденцию производить яркие метеоры, которые оставляют после себя длительные полосы или паровые шлейфы.

Тем не менее, могучий огненный шар Леонид может быть довольно впечатляющим и достаточно ярким, чтобы привлекать внимание даже при ярком лунном свете. Но таких невероятно ярких метеоров, вероятно, будет очень мало в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 18 ноября Земля пройдет через метеорный поток.