Более полутысячи человек стали жертвами нашествия скорпионов в Египте

Скорпионы наводнили деревни после шторма.

Скорпионы, которые были выброшены из своих подземных домов в пустыне во время недавних штормов, ужалили более 500 человек в провинции Асуан на юге Египта.

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По сообщению базирующейся в Египте новостной организации Mada, несколько дней града, дождя и наводнения в этом регионе вынудили скорпионов покинуть свои норы и вступить в тесный контакт с людьми. По словам Mada, штормы также разрушили здания, размыли дороги, выкорчевали деревья и отключили электричество в некоторых частях Асуана.

Сотни ужаленных нуждались в госпитализации, трое из них скончались 13 ноября; однако губернатор Асуана генерал-майор Ашраф Аттия и исполняющий обязанности министра здравоохранения отрицали, что эти смерти были вызваны укусами скорпиона, сообщает Mada.

“Люди, которых ужалили скорпионы, сказали, что их симптомы включали сильную боль, жар, потливость, рвоту, диарею, мышечный тремор и подергивание головы“, - сообщает Al Jazeera. Мухафаза Асуан распространила более 3000 доз противоядной сыворотки для лечения раненых в местных больницах и клиниках и для подготовки к будущим инцидентам, заявил официальный представитель министерства здравоохранения Халед Мегахед в заявлении, опубликованном в Facebook 13 ноября.

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По оценкам ученых, в Египте обитает 31 вид скорпионов. К ним относятся толстохвостые скорпионы из рода Androctonus, которые считаются самыми смертоносными скорпионами на Земле, и так называемые скорпионы-ловцы смерти (Leiurus quinquestriatus), которые обычно встречаются в Асуане и ежегодно жалят десятки людей. Согласно отчету 2009 года, опубликованному в журнале Clinical Neurotoxicology, около 5000 человек во всем мире умирают ежегодно от укуса скорпиона.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте нашли гробницы бедняков.