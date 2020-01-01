Зафиксирован второй случай самостоятельного излечения от ВИЧ

Женщина не получала лечения и выздоровела.

Анонимная женщина из Аргентины стала лишь вторым человеком, у которого не обнаруживались следы ВИЧ-инфекции после заражения. Она не получала лечения с помощью трансплантации стволовых клеток, который является методом избавления от ВИЧ.

Так называемая “пациентка Эсперанса“, названная в честь ее родного города в Аргентине, впервые была диагностирована с ВИЧ-1 в 2013 году, но после восьми лет последующих проверок и в общей сложности 10 коммерческих тестов на вирусную нагрузку, похоже, нет признаков активной вирусной инфекции в ее теле, ни каких-либо признаков заболевания, связанного с ВИЧ-1.

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В то время как случай этой женщины напоминает некоторых других известных пациентов, которые попали в заголовки газет за то, что они, казалось бы, победили инфекцию - в частности, “берлинский пациент'' (он же Тимоти Рэй Браун, у которого болезнь диагностировали в 1995 году) и “лондонский пациент'' (у которого диагностировали ВИЧ в 2003 году), - оба этих случая имели отношение к трансплантация стволовых клеток для лечения.

В случае берлинского пациента его трансплантат неожиданно “вылечил'' его от вируса - или, скорее, поставил вирус на такой уровень стойкой ремиссии, что его уже нельзя было обнаружить, даже при отсутствии антиретровирусных (АРТ) препаратов.

Несколько лет спустя опыт лондонского пациента имел много общего, предполагая, что случай Брауна не был полностью уникальным и что трансплантация стволовых клеток могла обеспечить эффективную, хотя и редкую форму стерилизации вируса.

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После этих открытий ученые постепенно узнавали больше о том, как в организме некоторых людей иногда находят естественные способы борьбы с вирусом, включая чрезвычайно редких “элитных контролеров“, которые, кажется, каким-то образом приручили вирус без помощи лекарств или трансплантатов.

Среди этой элиты особенно примечательна пациентка Эсперанса, потому что даже “элитные контролеры“ иногда обнаруживают признаки вируса, в зависимости от того, как усердно вы его ищите.

“В небольшой подгруппе людей, живущих с ВИЧ-1, которых часто называют “элитными контролерами“ или “естественными супрессорами“, плазменная виремия ВИЧ-1 остается в течение длительного времени не обнаруживаемой коммерческими анализами полимеразной цепной реакции (ПЦР) в отсутствие антиретровирусной терапии“, - объясняет международная группа исследователей в новом исследовании, возглавляемом соавторами Габриэлой Терк и Кайрой Сейгер.

“Однако у этих лиц можно легко выделить в геноме интактную провирусную ДНК и репликационно-компетентные вирусы с помощью лабораторных анализов in vitro, что указывает на то, что безлекарственный вирусный контроль у этих лиц является результатом зависимого от хозяина ингибирования репликации вируса и не отражает устранение всех инфицированных вирусом клеток“.

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Исследователи говорят, что все, что происходит с пациенткой Эсперанса, находится на другом уровне, поскольку женщина, похоже, достигла “полного избавления от всех репликационных провирусов ВИЧ-1 во время естественной инфекции“.

В течение восьми лет наблюдения за пациенткой после ее первоначального диагноза в марте 2013 г. она принимала антиретровирусные препараты (АРТ) только один раз (когда она была беременна в период между 2019–2020 гг.).

После родов здорового (и ВИЧ-1-отрицательного) ребенка она прекратила АРТ, и комплексные анализы не показали никаких признаков активного вируса.

“Что отличает ее от всех других описанных элитных контролеров и контролеров после лечения, так это отсутствие обнаруживаемых интактных провирусов ВИЧ-1 и репликационных вирусных частиц ВИЧ-1 в большом количестве клеток“, - пишут исследователи .

Подобный случай был выявлен ранее у калифорнийской пациентки по имени Лорин Уилленберг, у которой десятилетия ремиссии без лекарств и отсутствия признаков интактного вируса в анализе мононуклеарных клеток периферической крови (PBMC).

Несмотря на замечательные и многообещающие выводы, которые эти тематические исследования демонстрируют с точки зрения исследований в области ВИЧ, однако, ученые очень осторожны, чтобы различать, о чем они здесь заявляют (и чего не заявляют).

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“Означает ли это, что наш пациент разработал стерилизующее лекарство во время естественной инфекции? Мы считаем, что это вероятно, но это не может быть доказано“, - объясняют исследователи.

“Научные концепции никогда не могут быть подтверждены путем сбора эмпирических данных; их можно только опровергнуть. В контексте исследования ВИЧ-1 это означает, что будет невозможно эмпирически доказать, что кто-то достиг стерилизующего излечения“.

“Это означает, что таких людей должно быть больше“, - сказала старший автор и исследователь ВИЧ Наталья Лауфер из Университета Буэнос-Айреса, когда в начале года были обнародованы первые результаты дела. “Это значительный шаг вперед в мире исследований по лечению ВИЧ. После постановки диагноза ее тесты удивили всех. Ее тест на антитела к ВИЧ показал, что она ВИЧ-положительна, но уровень вируса не был обнаружен и продолжался с течением времени. очень необычно“.

Напомним, ранее сообщалось, что новая терапия позволит выманивать ВИЧ и убивать его.