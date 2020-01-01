Обнаружено самое старое в мире отравление ртутью

Ртуть была выявлена в костях людей медного века.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что воздействие ртути, природного элемента, который может присутствовать в воздухе, воде и почве, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем даже в небольших количествах. Загрязнение или отравление ртутью может иметь серьезные токсические последствия для людей, поражая нервную, пищеварительную и иммунную системы, а также легкие, почки, кожу и глаза. В настоящее время ВОЗ считает ртуть одним из десяти веществ, вызывающих наибольшую озабоченность в области здравоохранения.

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В недавней статье, опубликованной в Международном журнале остеоархеологии и в которой участвуют исследователи из Севильского университета, исследуются сложные взаимоотношения между человеком и ртутью с течением времени. В этой статье, озаглавленной “Использование киновари в позднем неолите и медном веке в Иберии“, группа из 14 специалистов в области биологии, химии, физической антропологии и археологии представила результаты крупнейшего из когда-либо проведенных исследований присутствия ртуть в человеческих костях, с образцом в общей сложности 370 человек из 50 гробниц, расположенных в 23 археологических памятниках в Испании и Португалии, датируемых неолитом, медным веком, бронзовым веком и древностью, таким образом, охватывая 5000 лет истории человечества.

Результаты показывают, что самые высокие уровни воздействия ртути наблюдались в начале медного века, между 2900 и 2600 годами до нашей эры. В этот период эксплуатация и использование киновари значительно расширились по социальным и культурным причинам. Киноварь (HgS) - минерал сульфид ртути, который при измельчении превращается в порошок яркого ярко-красного цвета. Исторически это вещество использовалось для производства пигментов в красках, которые были известны уже в древности (“красный Помпей“) или в современном искусстве (известный как “киноварь“). Так получилось, что самая большая киноварь в мире, объявленная ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия, находится в Альмадене, в центральной Испании.

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Эксплуатация киновари в Альмадене началась в эпоху неолита, 7000 лет назад. К началу медного века, около 5000 лет назад, киноварь стала продуктом огромной социальной ценности, имея одновременно священный, эзотерический и роскошный характер. В гробницах этого периода, обнаруженных в южной Португалии и Андалусии, порошок киновари (часто превращаемый в пигмент) использовался для росписи мегалитических помещений, украшения статуэток или стел и для намазывания им мертвых. В результате многие люди должны были случайно вдохнуть или употребить его, что привело к неожиданному накоплению ртути в их телах. Уровни до 400 частей на миллион (ppm) были зарегистрированы в костях некоторых из этих людей. Принимая во внимание, что в настоящее время ВОЗ считает, что нормальный уровень ртути в волосах не должен превышать 1-2 ppm, полученные данные показывают высокий уровень интоксикации, который, должно быть, серьезно повлиял на здоровье многих из этих людей. Фактически, уровни, обнаруженные у некоторых субъектов, настолько высоки, что авторы исследования не исключают, что порошок киновари был преднамеренно употреблен путем вдыхания паров или даже проглатывания ради ритуального, символического и эзотерического значения, которое ему приписывалось.

Результаты этого исследования предоставляют научные данные, имеющие большое значение для расширения будущих исследований сложных взаимоотношений человека с ртутью, одним из самых необычных минеральных веществ на нашей планете, а также для изучения ее использования и их последствий для здоровья человека.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Испании найдена пещера древних каннибалов.