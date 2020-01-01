Новая индийская вакцина от COVID-19 оказалась эффективной на 77,8%

Covaxin одобрен МОЗ для использования.

Новое исследование, опубликованное в The Lancet, предлагает первые рецензированные и опубликованные данные об эффективности Covaxin - вакцины против COVID-19, разработанной в Индии. Эффективность вакцины в предотвращении симптоматического COVID-19 составила 77,8% в крупном клиническом испытании фазы 3.

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В самом начале 2021 года регулирующий орган Индии по лекарственным средствам, Центральный комитет по лекарственным средствам и стандартам (CDSCO), неожиданно выдал разрешение на экстренное использование вакцины Covaxin от COVID-19. В то время разрешение было невероятно спорным, поскольку вакцина все еще находилась в стадии испытаний фазы 3, а данные испытаний фазы 2 еще не были официально опубликованы. Один исследователь дошел до того, что назвал преждевременное одобрение препарата Covaxin “бессовестным“.

Теперь, почти через год после начала третьей фазы испытаний на людях, первые рецензируемые данные этого испытания были опубликованы в The Lancet. Главный вывод заключается в том, что вакцина на 77,8% эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19.

В испытании фазы 3 приняли участие более 25 000 субъектов, которым случайным образом распределились либо две дозы вакцины (вводимые с интервалом в четыре недели), либо две дозы плацебо. В отношении бессимптомного COVID-19 в исследовании сообщается об эффективности 63,6 процента, и, что, возможно, наиболее важно, вакцина была эффективна на 93,4 процента в предотвращении тяжелой формы COVID-19.

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Никаких серьезных нежелательных явлений в ходе исследования не было обнаружено. Было обнаружено, что вакцина имеет очень хороший профиль безопасности, и сообщалось только о редких легких побочных эффектах, таких как головная боль или боль в месте инъекции.

Испытание охватывало период времени, когда в Индии появился вариант Дельта, но в исследовании отмечается, что оно не было достаточно мощным, чтобы всесторонне оценить эффективность этого варианта. Однако предварительный анализ данных показывает, что Covaxin на 65 процентов эффективен в предотвращении симптоматической инфекции, вызванной вариантом Дельта.

С момента разрешения на экстренное использование Covaxin в начале 2021 года более 100 миллионов человек в Индии получили вакцину. Он также был одобрен для использования в чрезвычайных ситуациях в ряде стран, включая Иран, Зимбабве, Мексику и Филиппины.

В начале ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) наконец выдала разрешение на применение Covaxin в чрезвычайных ситуациях, открыв путь к более широкому международному признанию вакцины и заложив основу для международных поездок вакцинированных. Одобрение ВОЗ также позволяет распространять Covaxin в странах с низким уровнем доходов в рамках международного плана распределения вакцины Covax.

Covaxin - самая традиционная вакцина против COVID-19, получившая широкое признание во всем мире с использованием технологии создания вакцины столетней давности. Вакцина известна как инактивированная цельновирусная вакцина, аналогичная вакцинам против полиомиелита и гриппа.

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В инактивированных вакцинах используются образцы реальных вирусов, которые химически деактивированы или убиты, поэтому они не могут реплицироваться. Эти инактивированные вирусные частицы затем объединяются с химическими веществами, называемыми адъювантами, которые предназначены для стимуляции иммунного ответа.

Этот вид вакцинной технологии имеет долгую историю безопасного использования и, в отличие от мРНК-вакцин, не требует экстремально низких температур для хранения. Covaxin можно безопасно хранить и транспортировать в обычных холодильниках при температуре 2–8 ° C. Другие инактивированные вакцины COVID-19, которые в настоящее время используются во всем мире, включают китайские вакцины CoronaVac и SinoPharm, а также российские вакцины CoviVac.

Напомним, ранее сообщалось, что женщина по ошибке получила сразу шесть доз вакцины от COVID-19.