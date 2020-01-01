Над Швейцарией засняли НЛО в виде пончика

Фотограф предполагает, что это могла быть капсула SpaceX, но есть одна проблема.

Ночью в понедельник, 8 ноября, фотограф из Цюриха (Швейцария) под ником @Eavix1Eavix в Twitter направил камеру в небо и сделал несколько снимков того, что он назвал "пончиковый НЛО".

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Состоящий из нескольких ярко-синих концентрических колец, летающий объект выглядел как космический корабль. Фотограф подозревал, что он видел капсулу SpaceX Endeavour, которая должна была вернуться на Землю той ночью с четырьмя астронавтами, которые только что завершили 200-дневное пребывание на Международной космической станции. Британский таблоид The Daily Mail даже включил жуткие фотографии в сводку наблюдений за Endeavour на следующий день.

Но в этой истории есть проблема: когда капсула Endeavour приводилась немного после 22:30 по восточноевропейскому времени той ночью, она приземлилась за полмира в Мексиканском заливе - более чем за 8000 километров от Цюриха.

В то время как зрители в Луизиане, Алабаме и нескольких других государствах Персидского залива видели четкие виды на капсулу, движущуюся по небу, почти невозможно, чтобы кто-либо в Швейцарии мог увидеть возвращение корабля.

"Любые пролеты [Endeavour] над Швейцарией перед посадкой в ​​ту ночь были бы полностью в тени Земли, то есть она не была бы освещена солнцем и, следовательно, была бы невидимой", - сказал Марко Лангбрук, любитель спутникового слежения и академический исследователь. в Лейденском университете в Нидерландах. "Само возвращение происходило над Мексикой и Мексиканским заливом и не было бы видно из Швейцарии. След при выходе с орбиты до входа в атмосферу был над Индийским океаном, поэтому также не был виден из Швейцарии".

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Итак, если НЛО не был космическим аппаратом SpaceX, тогда что это было? По словам Лангбрука, неопознанный летающий объект над Швейцарией, возможно, вообще не космический аппарат. Это могло быть искаженное изображение далекой звезды.

"Я почти уверен, что "пончиковый НЛО" на швейцарских снимках - это расфокусированное изображение яркой звезды", - сказал Лангбрук. "Это очень похоже на это".

Тем не менее, другие изображения, сделанные фотографом той ночью, похоже, показывают зигзагообразный световой след позади объекта, что говорит о том, что он действительно движется.

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По словам Джонатана Макдауэлла, астрофизика из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Массачусетсе, вполне возможно, что НЛО-пончик был верхней ступенью ракеты, то есть небольшой самой верхней частью ракеты, используемой для вывода корабля на орбиту.

Однако без точных временных рамок для фотографий трудно связать таинственные огни с каким-либо известным объектом, который был в небе той ночью, сказал Макдауэлл.

Звезда, ракета или что-то совсем другое? На данный момент НЛО-пончик над Швейцарией хранит свои секреты - и остается по-настоящему неопознанным летающим объектом.

Напомним, ранее сообщалось, что британские военные рассекретили документы об НЛО.