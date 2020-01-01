Планеты из яичной скорлупы: Найден новый тип хрупких экзопланет

Эти странные, хрупкие экзопланеты могут вращаться вокруг чужих звезд.

Вселенная - удивительно странное и разнообразное место. Мы едва ли даже начали познавать пределы возможного. И было бы глупо, например, представить, что наша Солнечная система отображает весь спектр планетарного разнообразия.

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На самом деле мы знаем, что это не так. Но наши технологии обнаружения еще недостаточно сложны, чтобы мы могли наблюдать экзопланеты (планеты за пределами Солнечной системы) с особенно мелкими деталями. Согласно новому исследованию, один из таких типов экзопланет может быть похож на гигантские космические яйца.

Эти экзопланеты будут иметь единую слившуюся, тонкую и хрупкую литосферу - самый внешний планетарный слой - практически без топографии: как яичная скорлупа, окружающая внутреннюю часть планеты. Поскольку эта литосфера представляет собой единый сплошной кусок, в этих мирах из яичной скорлупы не будет тектоники плит; в свою очередь, это могло ограничить их обитаемость.

Это открытие может добавить еще один параметр для уточнения наших поисков обитаемых миров в галактике Млечный Путь.

"Понимание того, есть ли у вас возможность тектоники плит, - действительно важная вещь, которую нужно знать о мире, потому что тектоника плит может потребоваться для того, чтобы большая скалистая планета стала пригодной для жизни", - говорит геолог-планетолог Пол Бирн из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

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"Поэтому это особенно важно, когда мы говорим о поисках земных миров вокруг других звезд и когда мы в целом характеризуем обитаемость планет".

Поскольку мы не можем определить детали поверхности экзопланет - по крайней мере, пока - астрономы нашли другие способы попытаться исследовать возможный диапазон миров, которые могут находиться за пределами Солнечной системы.

Обычно это принимает форму симуляции и моделирования. Мы знаем, что есть определенные характеристики, которые играют роль в формировании экзопланет, такие как размер, возраст, состав, внутренняя температура и расстояние от звезды-хозяина; Изменяя эти характеристики в модели, ученые-планетологи могут получить ряд возможных морфологий экзопланет.

Бирн и его команда хотели знать, какие из этих параметров играют роль в определении толщины литосферы экзопланеты. Это может выявить ряд других характеристик, потому что толщина литосферы играет роль в том, может ли эта литосфера поддерживать горные хребты или достаточно ли она гибка, чтобы поддерживать тектоническую субдукцию, когда край одной плиты изгибается и скользит под другой.

Тектоническая субдукция играет важную роль в поддержании климата Земли и поэтому считается очень важной (хотя, возможно, не абсолютно необходимой ) для обитаемости. Так что, если мы сможем выяснить, соответствует ли экзопланета параметрам субдуцирующей литосферы, мы можем включить эту информацию в наш поиск обитаемых миров.

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Одна из основных характеристик, которые, по нашему мнению, могут сделать экзопланету пригодной для жизни, - это то, является ли мир каменистым, как Земля, Марс или Венера . Итак, исследователи начали с обычного скалистого мира размером с Землю. С этого момента они запускали тысячи моделей, настраивая параметры и анализируя результаты.

Эти результаты показали, как может образоваться экзопланета из яичной скорлупы.

"Температура поверхности является доминирующим фактором, определяющим толщину хрупкого слоя: более мелкие и старые планеты обычно имеют толстые хрупкие литосферы, похожие на те, что у Меркурия и Марса, тогда как более крупные и молодые планеты имеют более тонкие хрупкие литосферы, которые могут быть сопоставимы с низменностями Венеры", - написали исследователи в своей статье.

"Но при определенных комбинациях этих параметров образуются миры с чрезвычайно тонкими хрупкими слоями. Мы прогнозируем, что такие тела имеют небольшую возвышенную топографию и ограниченную изменчивую цикличность и выветривание".

Команда определила, что эти экзопланеты, вероятно, напоминают низины Венеры. Температура поверхности Венеры в среднем составляет около 471 градуса по Цельсию . Эти палящие температуры означают, что в таких частях, как низины, литосфера Венеры очень тонкая, что приводит к плоской, более или менее безликой местности.

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Результаты предлагают будущим охотникам за обитаемыми мирами основу для расчета толщины литосферы экзопланет, для которой мы знаем массу, размер и температуру поверхности. Экзопланеты из яичной скорлупы должны быть суперземлями, которые либо очень молоды, либо имеют радиогенные элементы, которые нагревают экзопланету изнутри, находятся близко к своим звездам, либо обладают безудержным парниковым эффектом, как Венера.

"То, что мы здесь изложили, по сути, является практическим руководством или удобным руководством. Если у вас есть планета заданного размера, на заданном расстоянии от ее звезды и заданной массы, то с нашими результатами вы можете сделать некоторые оценки множества других характеристик, - сказал Бирн.

"В конечном итоге мы хотим помочь в определении свойств, которые делают мир пригодным для жизни. И не только временно, но и пригодным для жизни в течение длительного времени, потому что мы думаем, что жизни, вероятно, нужно время, чтобы начать жить и стать устойчивым".

Напомним, ранее сообщалось, что ученые обнаружили старейшие экзопланеты.