Исследование: Пальмовое масло вызывает метастазы рака

Жирная кислота в пальмовом масле приводит к метастазам. Пока это подтверждено на мышах.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что ключевая жирная кислота, содержащаяся в пальмовом масле, может способствовать метастазированию рака у мышей. Исследование, которое не утверждает, что диетическое пальмовое масло вызывает у людей канцерогенные свойства, может привести к новым методам лечения, которые блокируют распространение рака в будущем.

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Пальмитиновая кислота - основной компонент пальмового масла. Эта насыщенная жирная кислота также содержится в различных количествах в молочных продуктах и ​​мясе.

Исследования связывают потребление пальмитиновой кислоты в пальмовом масле с повышенным уровнем плохого холестерина, связанного с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а фундаментальное исследование 2017 года показало, что определенные жирные кислоты, в частности пальмитиновая кислота, могут инициировать метастазирование в раковых клетках. Теперь та же исследовательская группа продолжила это более раннее исследование, изучив, как именно разворачивается этот процесс, с помощью различных экспериментов на животных.

"В 2017 году мы опубликовали исследование, показывающее, что пальмитиновая кислота коррелирует с повышенным риском метастазирования, но мы не знали механизма, ответственного за это", - объясняет Сальвадор Азнар-Бенита, ведущий научный сотрудник нового исследования. "В этом исследовании мы детализируем этот процесс и выявляем участие фактора "памяти", связанного с метастатической емкостью, и указываем на терапевтический подход, позволяющий обратить его вспять. Это многообещающе".

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В нескольких экспериментах на мышах новое исследование показало, что пальмитиновая кислота значительно увеличивает способность опухолевых клеток метастазировать. Эта метастатическая активность была обнаружена, когда животных кормили пальмитиновой кислотой, но также когда опухолевые клетки, подвергшиеся воздействию пальмитиновой кислоты, трансплантировались животным, получавшим нормальную диету.

Обращаясь к этой необычной метастатической "памяти" в раковых клетках, подвергшихся воздействию пальмитинового масла, исследователи обнаружили заметные эпигенетические изменения в клетках. Эти эпигенетические изменения, вызванные воздействием пальмитинового масла, предложили исследователям ключи к разгадке того, как будущие терапевтические средства могут ингибировать этот метастатический механизм.

Азнар-Бенита говорит, что еще слишком рано предполагать, что диетические вмешательства могут быть эффективными в остановке метастазирования у онкологических больных, но, безусловно, правдоподобно думать, что ограничение пальмового масла может замедлить метастазирование рака, отмечает Азнар-Бенита. Тем не менее, большое внимание в дальнейшем будет уделяться использованию этих результатов для создания новых методов лечения, препятствующих распространению рака.

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"… Мы фокусируемся на новых потенциальных терапевтических целях, которые мы можем подавить и которые могут иметь реальную терапевтическую пользу для пациента независимо от его диеты", - говорит Азнар-Бенита. "Если все пойдет по плану, мы сможем начать первое клиническое испытание через пару лет".

Хелен Риппон из Worldwide Cancer Research, крупного спонсора этого нового исследования, говорит, что метастазы составляют подавляющее большинство всех смертей от рака, и эти результаты предлагают исследователям новые направления для многообещающих новых методов лечения рака.

"Это открытие - огромный прорыв в нашем понимании того, как диета и рак связаны, и, что, возможно, более важно, как мы можем использовать эти знания, чтобы начать новые лекарства от рака", - говорит Риппон. "Узнать больше о причинах распространения рака и, что немаловажно, о том, как его остановить, - это путь к сокращению этих показателей".

Напомним, ранее сообщалось, что зарегистрировано лекарство против всех видов рака.