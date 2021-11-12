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Редкого синего лобстера выловили в США

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Такие лобстеры Омары могут быть синими из-за генетической мутации или их диеты.
Этот редкий лобстер цвета сахарной ваты был только что пойман в штате Мэн
Этот редкий лобстер цвета сахарной ваты был только что пойман в штате Мэн
Get Maine Lobster

Рыбак Билл Копперсмит поймал так называемого лобстера из сахарной ваты 5 ноября в заливе Каско, штат Мэн США.

“Билл и его команда были очень взволнованы“, - сказала Кэти Оросс, представитель компании по производству морепродуктов Get Maine Lobster, рыбаком по контракту которой Куперсмит является.

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Синие лобстеры, безусловно, редкость, хотя, по данным National Geographic , неясно, сколько именно существует в дикой природе. Тем не менее, ракообразные причудливой окраски появляются примерно раз в четыре-пять лет, сказал National Geographic Майкл Тласти, доцент кафедры устойчивого развития и пищевых продуктов Массачусетского университета в Бостоне.

“Это настолько редко, что ловится только 1 из 100 миллионов“, - сказал Марк Мюррелл, генеральный директор Get Maine Lobster. По словам Оросса, Куперсмит, который занимается лобстерами в течение 40 лет, в прошлом поймал еще двух редких омаров - белого и оранжевого. 

По данным National Geographic, омары получают свой цвет за счет пигмента и антиоксиданта, называемого астаксантином, и форма этого соединения изменяется, когда с ним связываются другие белки. Когда вы готовите лобстера, химические связи, удерживающие белки с пигментом, разрываются, высвобождая астаксантин из панциря и кожи омара и заставляя животное выглядеть ярко-красным.

Редкий синий лобстер
Редкий синий лобстер
Get Maine Lobster

Но у живых лобстеров некоторые белки захватывают астаксантин и искажают молекулу настолько, что его скрученная версия поглощает и отражает свет разных длин волн; отраженные длины волн придают пигменту его цвет. По сообщению National Geographic, из-за связывания с некоторыми белками астаксантин выглядит синим, другие белки делают его желтым, а любой свободно плавающий астаксантин в омарах выглядит красным. 

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Сочетание этих многих цветов обычно придает омарам пятнистый, обгоревший оранжевый и коричневый вид, но время от времени появляются лазурные омары. 

Это резкое изменение окраски может быть связано с необычно низким уровнем астаксантина у омара из-за его диеты с низким содержанием этого соединения; это могло произойти, если бы омар в основном питался рыбой-наживкой, а не типичной диетой омара, состоящей из богатых астаксантином крабов и креветок. Если это так, то небольшое количество астаксантина, потребляемого омаром, должно в первую очередь связываться с белками, которые заставляют пигмент выглядеть синим, Или цвет омара может быть результатом генетической причуды, которая изменяет белки, которые связываются с пигментом, таким образом изменяя его видимый цвет, согласно National Geographic.

Напомним, ранее сообщалось, что был пойман разноцветный омар-мутант.

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Теги: лобстер, омар, США
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  12.11.2021, 15:37
Оценка:  +1
гость
И ни слова что с ним сделали. Сомневаюсь что выпустили.
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