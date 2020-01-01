Интересные факты: Ваша кошка отслеживает все ваши движения

Даже если она на вас не смотрит, это не значит что за вами не следят.

Ваша кошка сидит у вас на коленях и мурлычет от глубокого успокаивающего удовлетворения. Вы встаете, чтобы выйти из комнаты. О чем сейчас думает ваша кошка?

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Согласно новому исследованию, на определенном уровне сознания кошка мысленно отображает ваше пространственное положение на основе звуковых подсказок в окружающей среде, включая звук вашего голоса.

Подобные представления о местонахождении других представляют собой форму так называемого социально-пространственного познания, при котором животные мысленно следят за предполагаемым местоположением других членов группы, даже если они не присутствуют явно.

Однако не совсем ясно, насколько хорошо развита эта способность у кошек. Чтобы изучить это явление, японские ученые провели довольно забавный эксперимент.

В тестах с десятками домашних кошек (как домашних кошек, так и кошек из кошачьих кафе) исследователи из Киотского университета поместили отдельную кошку в комнату, с которой животное было знакомо. В этой комнате они разместили беспроводной динамик Bluetooth, а другой динамик был размещен за пределами комнаты.

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Затем они разыграли несколько комбинаций звуковых и локационных тестов, чтобы проверить социально-пространственные способности кошек. Наиболее показательной была запись голоса хозяина кошки из одного из динамиков до того, как эта же запись была воспроизведена из другого динамика всего через несколько секунд.

“Результаты показали, что кошки были удивлены, когда их хозяин, казалось, был “телепортирован“ в новое, неожиданное место“, - пишут исследователи в своей статье, отмечая, что животные не реагировали таким же образом на знакомые кошачьи вокализации или электронные звуки.

“Эти результаты предполагают, что кошки мысленно представляют невидимого хозяина и отображают местоположение своего хозяина по голосу владельца, демонстрируя свидетельства социально-пространственного познания“.

По словам исследователей, из тестов неясно, были ли кошки удивлены присутствием хозяина в неожиданном месте или, скорее, их очевидным отсутствием в ожидаемом месте.

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Будущие эксперименты по “невозможной телепортации“ могут помочь прояснить это.

“Наше открытие о том, что кошки мысленно отображают местоположение своего хозяина по голосу, соответствует, по крайней мере, видимому смещению в постоянстве объекта. Дальнейшие исследования невидимого смещения могут выиграть от использования слуховых стимулов, как и аналогичные исследования на других видах“, - пишут исследователи.

“Мысленное представление внешнего мира и гибкое манипулирование этими представлениями - важная особенность комплексного мышления и фундаментальный аспект познания“.

На данный момент все, что мы знаем, это то, что они определенно следят за нами.

Напомним, ранее сообщалось, что кrошки любят коробки, даже если их не существует.