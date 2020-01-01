На орбите Земли обнаружили оторванный кусок Луны

Космический камень по составу как Луна и двигается вслед за нашей планетой.

Астрономы с помощью Большого бинокулярного телескопа показали, что это может быть потерянный фрагмент Луны NASA

Новое исследование показало, что загадочный объект рядом с Землей - первая известная космическая скала, сделанная из того, что выглядит как кусок Луны. Фактически, он мог отделиться от Луны в результате древнего столкновения с астероидом.

Космический камень Камо'оалева был обнаружен в 2016 году. Он был объектом изучения Вишну Редди, доцента космохимии и планетарной астрономии в Университете Аризоны, и его аспиранта Бенджамина Шарки.

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Редди регулярно изучает космические камни, обнаруженные в окрестностях Земли, для Координационного управления планетарной защиты NASA, которое отслеживает космические опасности. Камо'оалева, однако, сопротивлялся его попыткам проанализировать его состав в течение нескольких лет.

Когда Шарки показал Редди свои последние наблюдения за неуловимым космическим камнем, они не поверили своим глазам.

"Мы не могли поверить в то, как он выглядел, потому что он не был похож ни на что, что мы видели раньше", - сказал Редди.

Результаты не соответствовали ни одному из более чем 2000 известных астероидов, сближающихся с Землей, проанализированных ранее.

Камо'оалева был слишком маленьким и слишком далеким для телескопов, на которые Редди обычно полагался в своей работе. Шарки, который ранее изучал спутники далеких гигантов Урана и Нептуна, нашел более мощные телескопы, чтобы узнать об этой своеобразной скале.

Шарки использовал Большой бинокулярный телескоп, один из крупнейших оптических телескопов в Америке, и инфракрасный телескоп Lowell Discovery, чтобы посмотреть, как Камо'оалева отражает свет, который показывает, из чего состоит скала.

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То, что они обнаружили, было удивительным. Наблюдения Камоалевы имели световые спектры, аналогичные спектрам образцов лунного материала, доставленных на Землю в конце 1960-х и 1970-х годах миссиями Аполлона.

"Спектральные свойства этого объекта очень похожи на свойства Луны" , - сказал Шарки. "Дело не в том, что не могло быть других астероидов [с такими спектрами], но мы пока не нашли ничего похожего на него".

Камо'оалева - это то, что астрономы называют квази-спутником Земли - космический камень, который вращается вокруг Солнца по орбите, настолько похожей на орбиту Земли, что постоянно остается рядом с планетой. Поскольку орбита Камо'оалевы немного более наклонена и немного более удлинена, скала постоянно немного прыгает вперед и немного отстает от планеты, по сути, совершая постоянные петли вокруг нее.

Ближайший астероид шириной 40 метров достигает расстояния примерно в 40 раз больше, чем Луна. Результаты орбитального анализа показывают, что он сопровождал Землю не менее 100 лет. Это долгосрочное присутствие в окрестностях Земли выделяет Камо'оалева среди известных квази-спутников.

"Мы и раньше знали квази-спутники Земли, но они очень, очень недолговечны", - сказал Редди. Они не задерживаются слишком долго. Они исчезнут от нескольких месяцев до пары лет".

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Эта постоянная близость к планете (и к ее Луне) заставила ученых предположить, что сходство Камо'алевы с образцами Луны не может быть случайным.

"Если вы посмотрите на Луну в телескоп, вы увидите тысячи кратеров" , - сказал Редди. "Материал, выброшенный во время этих столкновений, должен быть повсюду. Но пока его никто не нашел".

Редди добавил, что на Земле было обнаружено более 480 лунных метеоритов, что позволяет предположить, что части Луны довольно часто перемещаются в космосе. Камо'оалева может быть первым обнаруженным большим космическим камнем, отколовшимся от Луны в одном из древних столкновений.

Шарки и Редди могут вскоре узнать, верна ли их гипотеза. Китай планирует запустить миссию, которая попытается собрать образец из Камо'оалева в 2024 году и вскоре после этого доставить его на Землю.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы объяснили отсутствие у Луны собственного спутника.