Недоношенный ребенок с 1% шансом на выживание побил мировой рекорд

Согласно Книге рекордов Гиннеса, ребенок, родившийся на 21 неделе беременности в Алабаме в прошлом году, является самым недоношенным ребенком в мире, который выжил.

Кертис Минс и его сестра-близнец К'Ася Минс родились 5 июля 2020 года в больнице Университета Алабамы в Бирмингеме (UAB). По данным UAB, у близнецов, которым при рождении была всего 21 неделя и 1 день гестации, вероятность выживания составляла менее 1% . Согласно Книге рекордов Гиннеса, они были преждевременными примерно на 19 недель или 132 дня.

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“Числа показывают, что у детей, рожденных в таком раннем возрасте, практически нет шансов на выживание“, - сказал доктор Брайан Симс, профессор педиатрии UAB, который был дежурным врачом, когда мать близнецов, Мишель Батлер, прибыла в больницу. Об этом говорится в сообщении UAB.

К'Ася умерла на следующий день после рождения, но частота сердечных сокращений и уровень кислорода Кертиса начали улучшаться.

“Нам никогда не удавалось доставить такого маленького ребенка в отделение интенсивной терапии новорожденных, поэтому [Кертис] был буквально первым в своем роде“, - сказал Симс в Книге рекордов Гиннесса.

Кертису оказывали постоянную медицинскую помощь, чтобы помочь ему дышать, регулировать температуру тела и принимать пищу, среди прочего. Примерно через три месяца врачи смогли отключить его от аппарата искусственной вентиляции легких.

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“Кертис бросил вызов всем научным прецедентам“, - говорится в заявлении доктора Колм Трэверс, доцента отделения неонатологии, который помогал ухаживать за Кертисом.

По его словам, возраст и вес при рождении являются двумя ключевыми факторами, определяющими, выживет ли ребенок. Шансы на выживание также увеличиваются, если ребенок женского пола, если ребенок-одиночка или если матери давали стероиды, чтобы помочь в развитии легких до рождения ребенка - все критерии, которым Кертис не соответствовал, сказал Трэверс.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, на момент рождения Кертис весил всего 420 граммов, что составляет примерно одну седьмую веса среднего доношенного ребенка.

Кертис сейчас Университет Алабамы в Бирмингеме

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Кертис, который становился сильнее с каждым днем, был выписан из больницы примерно девять месяцев спустя. Ему выдали лекарства и специальное оборудование, такое как зонд для кормления и кислород в баллонах. После своего первого дня рождения Кертис - или “Пуди“, как его еще называют в семье - попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Через шесть месяцев после его выписки команда по уходу за Кертисом собралась возле больницы, где он родился, и удивила мать Кертиса сертификатом Книги рекордов Гиннесса.

Предыдущий рекордсмен Ричард Хатчинсон родился всего за месяц до Кертиса, на 21 неделе и 2 днях беременности, 5 июня 2020 года. До этого рекорд оставался неизменным в течение 34 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что американец и японец попали в Книгу рекордов Гиннесса за число Пи.