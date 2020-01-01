Данные за 24000 лет показывают беспрецедентность глобального потепления

Климат меняется слишком быстро.

Чем темнее синий, тем холоднее по сравнению с сегодняшним днем Осман и др

Согласно новому исследованию, в ходе которого были собраны сотни температурных рекордов со всего мира для картирования прошлых изменений климата, мир нагревается “экстраординарными“ темпами, в отличие от всего, что наблюдалось за последние 24000 лет.

Реконструируя прошлые температуры из морских отложений, относящихся к пику последнего ледникового периода, исследование еще раз подтверждает, что люди вызвали изменение климата Земли, никогда ранее не обнаруживаемое в геологической летописи.

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“Эта реконструкция предполагает, что нынешние температуры являются беспрецедентными за 24 000 лет, а также предполагают, что скорость глобального потепления, вызванного деятельностью человека, выше, чем все, что мы видели в то же время“, - говорит Джессика Тирни, палеоклиматолог из Университета Аризоны и соавтор исследования.

Полученные данные подчеркивают последний отчет Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), опубликованный в августе, в котором сделан вывод о том, что сжигание ископаемого топлива нагревает планету с беспрецедентной скоростью за последние 2000 лет, так что влияние человека на климат Земли значительно сокращается. просто “однозначно“.

“Тот факт, что мы сегодня так далеки от того, что мы можем считать нормальным, вызывает тревогу“, - добавляет ведущий автор новой статьи, ученый-климатолог Мэтью Осман, также из Университета Аризоны.

В этом новом исследовании Тирни, Осман и его коллеги проанализировали ошеломляющие 539 палеоклиматических записей, возраст каждой из которых составляет не менее 4000 лет, а вместе взятые охватывают последние 24000 лет - с пика последнего ледникового периода (также известного как последний ледниковый максимум), когда обширный ледяной покров Листы покрывали большую часть Северного полушария до сегодняшнего дня.

Карты глобальной температуры поверхности за 24000 лет Осман и др

Глядя на геохимические признаки в морских отложениях, отобранных с береговых линий и морского дна по всему миру, исследователи сделали выводы о исторических температурах и использовали эти так называемые прокси-данные для обновления симуляций климатических моделей, которые становятся все более сложными, но все еще зависят от вводимых данных.

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Предыдущие попытки восстановить глобальную температуру за тысячелетия были сосредоточены либо на очень узких временных окнах, чтобы отточить региональную изменчивость, либо на изучении изменений температуры, усредненных по земному шару, чтобы получить общую картину того, как климат Земли изменился с течением времени.

“Преимущество этого [нового] ​​гибридного подхода заключается в том, что прокси-данные приближают модель к реальности, а модель заполняет пробелы, где нет данных“, - говорят Шон Маркотт из Университета Висконсин-Мэдисон и Джереми Шакун из Бостонского колледжа.

Исследование показывает, что на графиках глобальной температуры, подобных которым мы видели раньше, резкое повышение температуры за последние 150 лет является внезапным отходом от более раннего постепенного потепления.

Результаты “предполагают, что современное потепление необычно по сравнению с потеплением последних 10 000 лет“, - добавляют Маркотт и Шакун.

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Более того, составление карт глобальных изменений температуры по всему миру с интервалом в 200 лет по мере отступления ледниковых щитов и роста парниковых газов позволило получить более “полное представление об изменении климата“ на Земле за последние 24000 лет, пишут авторы исследования.

Неудивительно, что их анализ показал, что повышение уровня парниковых газов и отступление обширных ледниковых щитов являются двумя основными движущими силами изменения климата со времени последнего ледникового периода, но их карты глобального изменения температуры действительно добавляют что-то новое.

Стоит отметить также некоторые технические ограничения исследования. Использовалась только одна климатическая модель, которая не идеальна, и не были включены наземные данные, только морские записи - причем очень мало данных было получено из центральной части Тихого, Индийского и Южного океанов.

Средняя глобальная температура поверхности с момента последнего ледникового периода Осман и др

Тем не менее, новое исследование подкрепляет предыдущие оценки изменения глобальной температуры, полученные на основе меньших объемов данных - модели глобального нагрева во времени во всем мире и в обоих полушариях очень похожи.

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Теперь команда пытается применить свой подход к древнему климату, который был теплее, чем сегодня, говорит Тирни, “потому что эти времена, по сути, являются окнами в наше будущее по мере роста выбросов парниковых газов“.

Но, как продолжают подчеркивать ученые-климатологи, климат будущего еще не решен. Каждая доля тепла имеет значение в наших усилиях по сокращению выбросов углерода и предотвращению самых серьезных последствий изменения климата.

Напомним, ранее сообщалось, что за 35 лет температура городов выросла втрое.