Европа нагревается быстрее, чем остальной мир

В Европе уже на 2,2 градуса Цельсия теплее, чем до промышленной революции, в то время как Арктика уже прогрелась на 3 градуса.

Мир еще далек от того, чтобы ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градусов Цельсия, требуемого Парижским соглашением , международным договором, согласованным на Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP21) в Париже в 2015 году. Фактически, последние прогнозы показывают, что во всем мире климат станет в среднем на 2,4 градуса теплее по сравнению с доиндустриальной эпохой, если выбросы парниковых газов не будут резко сокращены.

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Но не все части мира будут поражены одинаково. Фактически, Европа уже преодолела порог в 1,5 градуса Цельсия и в настоящее время на 2,2 градуса Цельсия теплее, чем было до промышленной революции, заявила во вторник Саманта Берджесс, заместитель директора по вопросам изменения климата Европейской программы наблюдения Земли Copernicus. 2) на брифинге на Конференции ООН по изменению климата (COP26), которая завершается на этой неделе в Глазго, Шотландия.

Но почему именно старый континент так быстро нагревается, все еще остается загадкой, сказала Берджесс. Эта загадка, безусловно, имеет какое-то отношение к близости Арктики, ледяной шапки вокруг Северного полюса, которая, безусловно, является самым быстрым регионом потепления на Земле.

"Мы знаем, что Арктика нагревается примерно в три раза быстрее, чем в среднем в мире", - сказала Берджесс. "Сейчас здесь уже на 3 градуса выше, чем в доиндустриальные времена. Довольно сложно определить научные причины того, почему здесь потепление происходит намного быстрее".

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Ученые знают, что скорости потепления в Арктике способствуют изменения альбедо планеты, способность поверхности отражать солнечный свет. Чистый белый лед вокруг полюсов действует как зеркало, отражая большую часть падающего солнечного света, а не поглощая его. Когда лед тает, на ледяном щите образуются озера, меняющие его альбедо. Вода поглощает больше солнечного света и нагревается. Но, как ни странно, тот же эффект не наблюдается в Антарктиде, сестре Южного полюса Арктики.

"В Антарктиде [спутниковый] сигнал гораздо более изменчив", - сказала Берджесс. "Вы получите некоторые районы потери морского льда и регионального потепления, но затем вы получите некоторые районы Антарктиды, которые на самом деле холоднее, чем в среднем в мире. В то время как в Арктике мы наблюдаем в значительной степени устойчивое сокращение [ледяного покрова] с тех пор, как начались спутниковые наблюдения".

По словам Берджесс, ученые считают, что большая устойчивость Антарктиды может быть связана с тем, что это настоящий континент, а не просто плавающая ледяная масса. Хотя южная ледяная шапка похожа по размеру на Арктику, она, кажется, выигрывает от массы суши под ней.

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Более быстрое потепление в Арктике также приводит к более быстрому оттаиванию вечной мерзлоты или вечно мерзлой почвы, в которой находятся неразложившиеся останки мертвых животных и растений. Все, что нужно, - это поддерживать температуру выше 0 градусов по Цельсию в течение определенного периода времени. Земля, которая была заморожена тысячелетиями, начинает таять, вызывая разложение всего, что находится внутри. Разлагающееся вещество выделяет углекислый газ и метан, сильнодействующие парниковые газы, которые еще больше ускоряют потепление. Порочный круг крутится все быстрее.

Недавнее исследование, основанное на данных европейских спутников Sentinel-1 и Sentinel-2, показало, что таяние вечной мерзлоты буквально делает землю вокруг северного полярного круга неустойчивой. Исследование, опубликованное в журнале Environmental Research Letters во вторник (9 ноября), показало, что в течение следующих 30 лет 55% зданий, дорог и трубопроводов, расположенных в пределах 100 километров от арктического побережья, окажутся на неустойчивом, тающем грунте.

Напомним, ранее сообщалось, что глобальная потеря льда увеличивается с рекордной скоростью.