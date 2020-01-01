Интересный факт дня: За тяжелую форму COVID-19 отвечает один ген

Этот ген есть у азиатских народов.

Большинство людей с COVID не попадают в больницу, но некоторые группы заболевают очень тяжелой формой болезни. Уже на первой волне стало ясно, что группы этнических меньшинств в Великобритании с большей вероятностью умирают от COVID, чем коренные британцы.

Частично этот более высокий риск связан с социально-экономическими факторами. Например, представители этнических меньшинств в Великобритании с большей вероятностью будут жить в густонаселенных районах по сравнению с белыми людьми и с большей вероятностью будут жить в семьях , состоящих из нескольких поколений, поэтому пожилые люди более подвержены вирусам, переносимым более молодыми членами семьи.

Читай также: Интересный факт дня: Видеоконференции утомляют хуже обычной работы

Они также подвержены более высокому риску, потому что они с большей вероятностью будут работать в медицинских учреждениях и домах престарелых, что увеличивает их риск заражения вирусом. Но это еще не все.

Большое исследование, опубликованное в журнале The Lancet в мае 2021 года, обнаружили риски госпитализации больше для азиатского, черного и смешанных групп этнической принадлежности по сравнению с белыми людьми во время первой пандемии волны Великобритания (весна 2020 г.).

Во второй волне риск среди чернокожих и смешанных этнических групп снизился, но для выходцев из Южной Азии было обнаружено противоположное. Для них риск попасть в больницу или умереть от COVID был выше во второй волне по сравнению с белыми людьми и другими этническими меньшинствами.

Чем можно объяснить эту разницу? Может ли быть так, что гены, принадлежащие определенным этническим меньшинствам, подвергают их более высокому риску тяжелой формы COVID?

В 2020 году первые генетические исследования показали, что действительно существуют генетические различия, которые приводят к более высокому риску тяжелой формы COVID. Изучив гены тысяч пациентов с COVID, исследователи выдвинули двух подозреваемых: гены под названием LZTFL1 и SLC6A20.

Итак, необходимо было ответить на следующие вопросы: какой из этих двух генов увеличивает риск тяжелой формы COVID? И как это сделать?

Читай также: Интересный факт дня: Мужчины больше подвержены коронавирусу

Новое исследование, опубликованное в Nature Genetics, нашло ответ на эти два вопроса.

Исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что именно LZTFL1 участвует в заболевании более высокой степени тяжести, а не SLC6A20. 60 процентов людей южноазиатского происхождения несут версию этого гена с более высоким риском по сравнению с 15 процентами среди белых людей и только 2 процентами людей африканского или афро-карибского происхождения.

Более того, этот ген очень активен в слое клеток, выстилающих дыхательные пути и легкие. Этот слой клеток, называемый респираторным эпителием, согревает и очищает воздух, прежде чем он достигнет легких, где кислород всасывается в кровь.

Он действует как барьер между воздухом, поступающим в дыхательную систему, и внутренними тканями тела и необходим для правильного дыхания.

Исследование показало, что вариант гена с высоким риском снижает способность клеток легких восстанавливать поврежденные ткани и заменять потерянные клетки, что может потребоваться для преодоления тяжелого заболевания.

Читай также: Интересный факт дня: Две мутации коронавируса слились в одну

Этот вариант также заставляет клетки иметь больше копий двух белков (называемых ACE2 и TMPRSS2), которые позволяют вирусу SARS-CoV-2 проникать в клетки и заражать их. Это означает, что люди, которые несут вариант гена высокого риска, скорее всего, в конечном итоге будут иметь больше инфицированных клеток, меньшую способность к заживлению и, следовательно, более серьезную инфекцию.

Несмотря на то, что сейчас существуют вакцины и лекарства для лечения COVID, новое исследование показывает нам потенциальный способ разработки новых методов лечения, нацеленных на легкие, а не на иммунную систему, что до сих пор было в основном в центре внимания. Это может быть особенно полезно для тех, кто подвержен риску серьезных заболеваний.

Напомним, ранее сообщалось, что COVID впервые в мире мутировал в ребенке.