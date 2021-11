В океанах циркулируют 25000 тонн отходов COVID-19

Маски, перчатки и другие пластиковые отходы плавают в океанах.

Согласно новому исследованию, во время пандемии COVID-19 более 25000 тонн связанных с пандемией пластиковых отходов, таких как маски и перчатки, оказались в океане.

Читай также: Названы самые популярные обманы во время коронавируса

По сообщению The Guardian, это составляет более 2000 двухэтажных автобусов. А через несколько лет часть этих пластиковых перчаток и упаковочных материалов, приобретенных в результате пандемии, может циркулировать вокруг Северного полюса.

По данным The Guardian, анализ показал, что 193 страны произвели около 8,4 миллиона тонн пластиковых отходов, связанных с пандемией, с начала пандемии до середины августа 2021 года.

Большая часть пластика - около 87,4% - использовалась больницами, а 7,6% - частными лицами. На упаковку и тестовые наборы приходилось около 4,7% и 0,3% отходов соответственно, сообщили авторы в недавнем исследовании, опубликованном 8 ноября в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Команда разработала модель, чтобы предсказать, сколько этих пластиковых отходов попадет в океан после того, как их выбросят. Они предсказали, что по состоянию на 23 августа около 25 900 тонн пластикового мусора уже попали в океаны, перенесенные туда 369 крупными реками, по данным The Guardian.

Читай также: У 76% переболевших COVID-19 еще долго остаются стойкие симптомы

Авторы писали, что через три года большая часть мусора переместится с поверхности океана на пляжи и морское дно, а к концу года более 70% вымывается на пляжи.

В то время как в краткосрочной перспективе мусор в основном будет влиять на прибрежную среду вблизи его первоначальных источников, в долгосрочной перспективе мусорные пятна могут образовываться в открытом океане, прогнозирует модель. Например, пятна могут накапливаться в северо-восточной части Тихого океана и в юго-восточной части Индийского океанов. А пластик, который унесет к Северному полярному кругу, зайдет в тупик, и большая его часть быстро опустится на морское дно, как прогнозирует модель. Исследователи также прогнозируют, что к 2025 году сформируется так называемая циркумполярная зона накопления пластика.

И "в конце этого столетия модель предполагает, что почти весь пластик, связанный с пандемией, попадает либо на морское дно (28,8%), либо на пляжи (70,5%), потенциально нанося ущерб бентическим экосистемам", то есть в самых глубоких регионах океан, писали авторы.

Читай также: Найден верный признак скорой смерти от COVID-19

"Недавняя пандемия COVID-19 привела к увеличению спроса на одноразовый пластик, усиливая давление на эту и без того неконтролируемую проблему", - пишут авторы исследования. "Эти результаты указывают на горячие точки и водосборные бассейны, которые требуют особого внимания при обращении с пластиковыми отходами".

В частности, исследование подчеркивает потребность в улучшенных системах сбора, обработки и утилизации медицинских пластиковых отходов в развивающихся странах, чтобы они не попадали в реки, а также общую необходимость ограничить использование одноразовых пластмасс и увеличить использование пластиковых отходов.

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ выяснило место происхождения коронавируса COVID-19.