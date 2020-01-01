В Гренландии впервые нашли особый вид динозавров

Исследователи считают, что пара черепов возрастом 214 миллионов лет принадлежит к первым особенным видам динозавров, идентифицированным на территории современной Гренландии.

Получив имя Issi saaneq (или “холодная кость“ на языке гренландских инуитов), считается, что динозавр был зауроподоморфом, питающимся растениями, с длинной шеей. Он был реконструирован из двух черепов, обнаруженных еще в 1994 году, которые первоначально считались принадлежащими платеозавру.

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После более тщательного анализа черепов - один - ювенильного, другого - ювенильного или недозрелого - и сравнения с другими более поздними находками окаменелостей, исследователи решили, что это отдельный вид, дополнительная ветвь, чтобы добавить к генеалогическому древу динозавров позднего триаса.

“Анатомия двух черепов уникальна во многих отношениях, например, по форме и пропорциям костей“, - говорит палеонтолог Виктор Беккари из Университета NOVA в Лиссабоне в Португалии. “Эти экземпляры, безусловно, принадлежат к новому виду“.

Используя рентгеновский метод, известный как микрокомпьютерная томография (микро-КТ), исследователи смогли построить 3D-модели черепов и выделить ключевые отличия от платеозавра, включая вариации в расположении и форме черепа.

Хотя мы не знаем наверняка, насколько большим мог бы быть Issi saaneq, если бы этот вид был похож на других платозавридов, возможно, он достиг бы длины 3-10 метров, такого же размера, как платеозавр, а также Macrocollum и Unaysaurus: два родственных вида, обнаруженные в современной Бразилии, которые почти на 15 миллионов лет старше.

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Когда Issi saaneq был жив, суперконтинент Пангея начал бы распадаться, образуя при этом Атлантический океан. Именно эта меняющаяся география означает, что теперь у нас есть окаменелости динозавров, разбросанные по всему миру.

“В то время на Земле происходили климатические изменения, которые позволили первым динозаврам и растениям добраться до Европы и за ее пределы“, - говорит седиментолог Ларс Клемменсен из Копенгагенского университета в Дании.

Еще кое-что, что представляет особый интерес в этом открытии, заключается в том, что зауроподоморфы были предшественниками зауроподов, самых больших животных, когда-либо ходивших по лицу Земли, так что это довольно важный элемент эволюционной головоломки.

Хотя существует множество свидетельств того, что платеозавр обитает на территории современной Германии, Франции и Швейцарии, только несколько динозавров этого вида были обнаружены и задокументированы в современной Гренландии.

Теперь есть свидетельства существования отдельного гренландского вида динозавров. Мы можем добавить его к растущему списку новых видов динозавров, которые открываются и документируются с каждым годом.

Напомним, ранее сообщалось, что найден новый вид динозавров с хрупким скелетом.