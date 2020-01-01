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В Гренландии впервые нашли особый вид динозавров

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Исследователи считают, что пара черепов возрастом 214 миллионов лет принадлежит к первым особенным видам динозавров, идентифицированным на территории современной Гренландии.
Реконструкция динозавра
Реконструкция динозавра
Victor Beccari

Получив имя Issi saaneq (или “холодная кость“ на языке гренландских инуитов), считается, что динозавр был зауроподоморфом, питающимся растениями, с длинной шеей. Он был реконструирован из двух черепов, обнаруженных еще в 1994 году, которые первоначально считались принадлежащими платеозавру.

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После более тщательного анализа черепов - один - ювенильного, другого - ювенильного или недозрелого - и сравнения с другими более поздними находками окаменелостей, исследователи решили, что это отдельный вид, дополнительная ветвь, чтобы добавить к генеалогическому древу динозавров позднего триаса.

“Анатомия двух черепов уникальна во многих отношениях, например, по форме и пропорциям костей“, - говорит палеонтолог Виктор Беккари из Университета NOVA в Лиссабоне в Португалии. “Эти экземпляры, безусловно, принадлежат к новому виду“.

Используя рентгеновский метод, известный как микрокомпьютерная томография (микро-КТ), исследователи смогли построить 3D-модели черепов и выделить ключевые отличия от платеозавра, включая вариации в расположении и форме черепа.

Хотя мы не знаем наверняка, насколько большим  мог бы быть Issi saaneq, если бы этот вид был похож на других платозавридов, возможно, он достиг бы длины 3-10 метров, такого же размера, как платеозавр, а также Macrocollum и Unaysaurus: два родственных вида, обнаруженные в современной Бразилии, которые почти на 15 миллионов лет старше.

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Когда Issi saaneq был жив, суперконтинент Пангея начал бы распадаться, образуя при этом Атлантический океан. Именно эта меняющаяся география означает, что теперь у нас есть окаменелости динозавров, разбросанные по всему миру.

“В то время на Земле происходили климатические изменения, которые позволили первым динозаврам и растениям добраться до Европы и за ее пределы“, - говорит седиментолог Ларс Клемменсен  из Копенгагенского университета в Дании.

Еще кое-что, что представляет особый интерес в этом открытии, заключается в том, что зауроподоморфы были предшественниками зауроподов, самых больших животных, когда-либо ходивших по лицу Земли, так что это довольно важный элемент эволюционной головоломки.

Хотя существует множество свидетельств того, что платеозавр обитает на территории современной Германии, Франции и Швейцарии, только несколько динозавров этого вида были обнаружены и задокументированы в современной Гренландии.

Теперь есть свидетельства существования отдельного гренландского вида динозавров. Мы можем добавить его к растущему списку новых видов динозавров, которые открываются и документируются с каждым годом.

Напомним, ранее сообщалось, что найден новый вид динозавров с хрупким скелетом.

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Теги: динозавры, Гренландия
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