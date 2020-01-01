Интересный факт дня: Названо лучшее время для засыпания

Новое исследование предполагает, что в рамках наших 24-часовых биологических часов существует оптимальное время для засыпания.

Конечно, причины, по которым вам не удается выспаться, будь то лучшее количество времени для сна или правильное время засыпания, не всегда находятся под нашим контролем. Таким образом, любой, кто борется со сном, должен обратиться за медицинской помощью и сосредоточиться на том, что ему нужно делать, что сработает для него, поскольку указание определенного времени отхода ко сну может быть контрпродуктивным для некоторых.

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Но для остальных из нас может быть полезно знать, что засыпание между 10-11 часами вечера, кажется, попадает в золотую середину для здоровья сердечно-сосудистой системы.

“В организме есть 24-часовые внутренние часы, называемые циркадным ритмом, которые помогают регулировать физическое и умственное функционирование“, - говорит психолог Дэвид Пленс из Университета Эксетера.

“Хотя мы не можем сделать вывод о причинно-следственной связи из нашего исследования, результаты показывают, что ранний или поздний отход ко сну может с большей вероятностью нарушить биологические часы с неблагоприятными последствиями для здоровья сердечно-сосудистой системы“.

Анализируя данные наручных акселерометров от 88 026 участников исследования UK Biobank, исследовательская группа под руководством первого автора Шахрама Никбахтиана из цифровой медицинской компании Huma Therapeutics AI смогла сравнить время сна в течение семидневного периода с более поздними результатами для здоровья.

Набор данных включал 3172 случая сердечно-сосудистых заболеваний в течение почти шести лет отслеживания участников.

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Команда обнаружила, что засыпание после полуночи или до 22:00 в обоих случаях связано примерно с 25-процентным увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с засыпанием между 10-11 вечера. Это увеличение риска снизилось до 12 процентов для тех, кто заснул с 23 до 12 часов.

“Самое рискованное время было после полуночи, потенциально потому, что это может снизить вероятность увидеть утренний свет, который сбрасывает биологические часы“, - говорит Пленс.

Эта тенденция сохранялась с учетом возраста, пола, продолжительности сна, жаворонков или сов, статуса курения, веса, диабета, артериального давления, уровня холестерина и социально-экономического статуса. Это также было более выражено у женщин, но исследователи еще не уверены, почему.

“Возможно, есть половые различия в том, как эндокринная система реагирует на нарушение циркадного ритма“, - предполагает Пленс.

“В качестве альтернативы, старший возраст участников исследования может быть смешивающим фактором, поскольку сердечно-сосудистый риск у женщин увеличивается после менопаузы, а это означает, что может не быть разницы в силе связи между женщинами и мужчинами“.

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Такого рода исследования не могут определить, способствует ли время сна само по себе сердечно-сосудистым заболеваниям - проблемы могут быть связаны с другим поведением, связанным с тем, чтобы не ложиться спать допоздна, например, отказ от питья или стресс, не позволяющий уснуть.

Исследование также было ограничено возрастом, социально-экономическим и этническим происхождением - преимущественно более состоятельные белые люди в возрасте от 43 до 79 лет - поэтому не обязательно верно для других демографических групп.

Однако использование биометрических данных устраняет потенциальные искажения воспоминаний, которые могут присутствовать в исследованиях, основанных на данных опросов.

Более того, результаты согласуются с предыдущими исследованиями, показывающими повышенный риск сердечно-сосудистых проблем у людей с отложенным отходом ко сну, и с тем, что мы понимаем о физиологии наших биологических часов: им требуется регулярная перезагрузка по времени.

Напомним, ранее сообщалось, что ученым удалось связаться со спящими. И им ответили.