Информатор Пентагона: Пилоты получили ожоги после встречи с НЛО
Прошло четыре года с тех пор, как в газете "Нью-Йорк Таймс" была раскрыта секретная программа, проводимая военными США и которой было поручено расследовать встречи с НЛО, а также несколько видеороликов, показывающих предполагаемые встречи.
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С тех пор несколько пилотов рассказали о том, что они видели, и часто характеризовали их как объекты странной формы, которые, казалось, бросали вызов законам физики, когда они летели в воздухе.
Бывший офицер разведки Пентагона и самозваный разоблачитель НЛО Луис Элизондо публично рассказал о своем собственном опыте, хотя его правдоподобие временами подвергалось сомнению.
В новом интервью GQ Элизондо предположил, что пилоты, столкнувшиеся с аппаратом, в конечном итоге имели физические симптомы, хотя его формулировка была двусмысленной.
"Я должен быть осторожен, я не могу говорить слишком конкретно, но можно представить, что вы получаете отчет от пилота, который говорит: "Лю, это действительно странно. Я летел, приблизился к этой штуке и вернулся домой, как будто получил солнечный ожог. Я был красным четыре дня", - сказал он журналу.
У бывшего офицера разведки была своя интерпретация того, что это могло значить.
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"Это признак радиации", - сказал он. "Это не солнечный ожог; это радиационный ожог".
Элизондо даже зашел так далеко, что сказал, что другие пилоты испытали "искажение пространства-времени", используя только "пять минут топлива", несмотря на то, что прошло 30 минут.
"И чем ближе вы подходите к одному из этих транспортных средств, тем больше вы можете начать ощущать пространство-время по отношению к транспортному средству и окружающей среде", - сказал он.
Он также заманчиво сказал, что еще больше неизданных видео странных явлений.
"Есть видео [в правительстве, которое публика не видела] - есть одно, которое длится 23 минуты", - сказал Элизондо GQ. "Есть еще один, где эта штука находится в 15 метрах от кабины".
Напомним, ранее сообщалось, что над Австралией засняли скоростной НЛО.
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