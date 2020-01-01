Марсоход Perseverance начал поиск воды на Красной планете

Марсоход ищет признаки древней жизни.

Марсоход NASA Perseverance начал соскабливать интригующий набор слоистых пород, которые могли образоваться в жидкой воде.

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"Заглянуть внутрь, чтобы посмотреть на то, что никто никогда не видел", - написали менеджеры миссии марсохода Perseverance в обновлении Twitter во вторник (9 ноября). "Я отшлифовал небольшой участок этого камня, чтобы удалить поверхностный слой и заглянуть под него. Ориентируюсь на мою следующую цель".

Марсоход уже собрал два образца во время своей более крупной охоты по поиску древних микробов на Марсе. Цель состоит в том, чтобы поместить большой набор этих коллекций в хранилище и оставить его для будущей миссии по возврату образцов.

Perseverance, который находился в режиме энергосбережения с тех пор, как соединение Солнца временно прервало связь в прошлом месяце, также выполняет более крупную миссию по поиску доказательств на дне кратера Джезеро и характеристике геологии области, среди других задач.

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Марсоход не продвинулся очень далеко с момента соединения Солнца, одометр оставался на отметке 2,67 км в течение нескольких недель. Но его партнер по миссии, дрон Ingenuity, уже снова поднялся в воздух. Аэрофотоснимки Ingenuity призваны обеспечить более широкий контекст для работы Perseverance, поскольку марсоход нацеливается на потенциальные интересующие цели.

Ingenuity завершила свой 15-й марсианский полет 6 ноября, продолжая расширенную миссию по тестированию полета в изменяющихся условиях на Красной планете и оказанию помощи наземному марсоходу в его работе.

Напомним, ранее сообщалось, что марсоход Perseverance обнаружил на Красной планете загадочные камни.