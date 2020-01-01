Тропосфера Земли расширяется из-за изменения климата

Данные за 40 лет показывают, что изменение климата выталкивает тропосферу выше в атмосферу.

Новое исследование выявило еще один способ воздействия изменения климата, вызванного деятельностью человека, на планету. Десятилетия данных с метеозондов и спутников показали, что тропосфера Земли расширяется даже с учетом естественных изменений.

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Тропосфера - это самый нижний слой атмосферы Земли, простирающийся от поверхности суши и моря до высоты около 6 км над полюсами и 18 км над тропиками. Это самый теплый и влажный слой - чем выше вы поднимаетесь, тем холоднее и суше становится воздух - и именно здесь разыгрывается большинство погодных явлений.

С середины 2000-х годов известно, что тропосфера расширяется. По мере того, как этот нижний слой нагревается, он сдвигает вверх границу, называемую тропопаузой, которая отделяет тропосферу от более высокой, более холодной стратосферы. На этот слой влияет целый ряд природных процессов, но, конечно, потепление из-за выбросов углекислого газа является ключевым фактором роста.

Итак, для нового исследования исследователи выяснили, насколько быстро растет тропопауза и изменилось ли это с течением времени. И, конечно же, они обнаружили, что за последние 40 лет он поднимался примерно на 50–60 м за десятилетие - по крайней мере, в Северном полушарии.

Команда использовала два основных источника данных: измерения радиозондов с метеозондов и данные GPS о затмении со спутников. Рекорд первого восходит к 1980 году, в то время как последний обрабатывает данные после 2002 года, что позволяет команде построить картину высоты тропопаузы между 1980 и 2020 годами.

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Чтобы проверить, какое влияние оказывает деятельность человека на рост тропопаузы, команда внесла поправки на известные природные явления, в том числе два извержения вулканов в 1980-х годах и сильное явление Эль-Ниньо в конце 1990-х годов. Когда они были учтены, они обнаружили, что большая часть подъема - до 53 м за десятилетие - может быть связана с изменением климата, вызванным деятельностью человека.

"Это недвусмысленный признак изменения структуры атмосферы", - говорит Билл Рэндел, соавтор исследования. "Эти результаты предоставляют независимое подтверждение, в дополнение ко всем другим свидетельствам изменения климата, что парниковые газы изменяют нашу атмосферу".

Команда говорит, что, хотя в повседневной жизни о более высокой тропопаузе можно не слишком беспокоиться, она может усилить грозу и потребовать от самолетов летать выше, чтобы избежать турбулентности.

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые развенчали миф об изменении климата.