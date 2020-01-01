Зарегистрировано самое глубокое из когда-либо обнаруженных землетрясений

Ученые обнаружили самое глубокое землетрясение за всю историю, ошеломляющее 751 километр ниже поверхности Земли.

Эта глубина помещает землетрясение в нижнюю мантию, где сейсмологи ожидали, что землетрясения будут невозможны. Это потому, что под экстремальным давлением камни с большей вероятностью изгибаются и деформируются, чем ломаются при внезапном высвобождении энергии.

Читай также: Интересный факт дня: Самое долгое землетрясение длилось 32 года

Но минералы не всегда ведут себя так, как ожидалось, сказала Памела Бернли, профессор геоматериалов из Университета Невады в Лас-Вегасе, которая не принимала участия в исследовании. Даже при давлениях, когда они должны переходить в другие, менее подверженные землетрясениям состояния, они могут оставаться в старых конфигурациях.

“То, что они должны измениться, не означает, что они будут“, - сказала Бернли. Таким образом, землетрясение может показать, что границы внутри Земли более нечеткие, чем им часто приписывают.

Землетрясение, о котором впервые было сообщено в июне в журнале Geophysical Research Letters, было незначительным толчком к землетрясению силой 7,9 балла, которое потрясло острова Бонин у материковой части Японии в 2015 году.

По словам Джона Видейла, сейсмолога из Университета Южной Калифорнии, который не принимал участия в исследовании, этот массив является самой мощной системой для обнаружения землетрясений в настоящее время. Землетрясение было небольшим, и его нельзя было почувствовать на поверхности, поэтому для его обнаружения потребовались чувствительные инструменты.

Читай также: Раскрыта тайна загадочного гула по всему миру

Глубина землетрясения еще должна быть подтверждена другими исследователями, сказал Видейла, но результаты выглядят надежными. “Они проделали хорошую работу, поэтому я склонен думать, что это, вероятно, правильно“, - сказал Видейла.

По словам Бернли, эти землетрясения долгое время были загадочными. Поры в скалах, которые удерживают воду, были закрыты, поэтому жидкости больше не являются спусковым крючком.

“На такой глубине мы думаем, что вся вода должна быть отогнана, и мы определенно очень-очень далеко от того места, где мы наблюдали бы классическое хрупкое поведение“, - сказала она. “Это всегда было дилеммой“.

Проблема с землетрясениями глубиной более 500 км связана с тем, как минералы ведут себя под давлением. Большая часть мантии планеты состоит из минерала оливина, который является блестящим и зеленым.

Примерно в 500 км вниз из-за давления атомы оливина перестроились в другую структуру - голубоватый минерал, называемый вадслеитом. Еще на 100 км глубже вадслеит снова перестраивается в рингвудит. Наконец, на глубине около 680 км в глубине мантии рингвудит распадается на два минерала: бриджманит и периклаз.

Конечно, геофизики не могут напрямую исследовать Землю так далеко, но они могут использовать лабораторное оборудование для воссоздания экстремальных давлений и создания этих изменений на поверхности. А поскольку сейсмические волны по-разному проходят через разные минеральные фазы, геофизики могут видеть признаки этих изменений, глядя на вибрации, вызванные сильными землетрясениями.

Читай также: Потрясающее видео: Все землетрясения за 15 лет

Этот последний переход отмечает конец верхней мантии и начало нижней мантии. В этих минеральных фазах важно не их названия, а то, что каждая ведет себя по-своему. По словам Бернли, это похоже на графит и алмазы.

Оба сделаны из углерода, но в разном исполнении. Графит - это форма, которая устойчива на поверхности Земли, а алмазы - это форма, которая устойчива глубоко в мантии. И оба ведут себя по-разному: графит мягкий, серый и скользкий, а бриллианты чрезвычайно твердые и прозрачные.

По мере того, как оливин превращается в фразы с более высоким давлением, он с большей вероятностью изгибается и с меньшей вероятностью ломается, вызывая землетрясения.

Геологи были озадачены землетрясениями в верхней мантии до 1980-х годов, и до сих пор не все пришли к единому мнению о том, почему они происходят там. Бернли и ее научный руководитель, минералог Гарри Грин, предложили возможное объяснение.

В экспериментах 1980-х годов пара обнаружила, что минеральные фазы оливина не такие аккуратные и чистые. В некоторых условиях, например, оливин может пропустить фазу вадслеита и сразу перейти к рингвудиту. И прямо при переходе от оливина к рингвудиту при достаточном давлении минерал мог фактически сломаться, а не изгибаться.

Напомним, ранее сообщалось, что в коре Земли под океаном нашли жизнь.