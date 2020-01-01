Ядовитая пена покрыла священную реку в Индии

Река Ямуна покрылась хлопьями, похожими на снег.

Одна из самых священных рек Индии была покрыта ядовитой пеной в понедельник, что усугубило беды жителей Нью-Дели, которые уже пережили плотный смог над столицей.

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Ямуна уже является одним из самых загрязненных водных путей в стране, но части реки, протекающей через центр Дели, были покрыты насыпями белой пены, напоминающей снег.

Правительство города возложило ответственность за загрязнение на “тяжелые сточные воды и промышленные отходы“, сброшенные в реку на прошлой неделе выше по течению.

Это не помешало нескольким индуистским верующим искупаться в реке, чтобы отметить Чхат Пуджа, четырехдневный фестиваль вознесения молитв солнцу.

Но загрязнение действительно нарушило водоснабжение части города, по словам местных властей, которые не сообщили, сколько домохозяйств пострадало.

“Я хотел бы поблагодарить пострадавших жителей за их сотрудничество“, - сказал в воскресном заявлении заместитель председателя городского управления водоснабжения Рагхав Чадха.

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“Наша команда офицеров и инженеров работает днем ​​и ночью, чтобы проблемы с водой у жителей Дели были сведены к минимуму“.

Индийские официальные лица давно обещали очистить Ямуну, но безуспешно, и появление ядовитой пены стало ежегодным.

В правительственном отчете от 2020 года говорится, что качество воды в реке за последние пять лет “критически ухудшилось“.

С прошлой недели Дели и его окрестности также были охвачены густым и опасным смогом.

Мгла усугубляется сельскохозяйственными пожарами в близлежащих фермерских поселениях и шквалом фейерверков, устроенных жителями столицы в честь Дивали, несмотря на запрет на их продажу.

Уровни вредных частиц PM 2.5 в нескольких регионах превысили 400, что в 16 раз превышает дневной безопасный предел, установленный Всемирной организацией здравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии нашли самые большие рисунки на земле.