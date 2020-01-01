Астрономы обнаружили цунами гравитационных волн

Последняя серия наблюдений за гравитационными волнами принесла самый большой улов.

Менее чем за пять месяцев, с ноября 2019 года по март 2020 года, интерферометры LIGO-Virgo зарегистрировали 35 массивных гравитационно-волновых событий. В среднем это почти 1,7 события гравитационных волн каждую неделю во время работы детектора.

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Это представляет собой значительное увеличение по сравнению со средним недельным числом событий 1,5, обнаруженным в предыдущем прогоне, и результатом, в результате которого общее количество событий увеличилось до 90 с момента первого исторического обнаружения гравитационных волн в сентябре 2015 года.

"Эти открытия представляют собой десятикратное увеличение числа гравитационных волн, обнаруженных LIGO и Virgo с тех пор, как они начали наблюдения", - сказала астрофизик Сьюзан Скотт из Австралийского национального университета в Австралии.

"Мы зарегистрировали 35 событий. Это огромное количество! В отличие от этого, мы сделали три обнаружения во время нашей первой серии наблюдений, которая длилась четыре месяца в 2015–16 годах. Это действительно новая эра для обнаружения гравитационных волн, и число открытий растет. раскрывая так много информации о жизни и смерти звезд по всей Вселенной".

Из 35 новых обнаружений 32, скорее всего, являются результатом слияния пар черных дыр. Это когда пары черных дыр на близкой орбите притягиваются взаимной гравитацией, в конечном итоге сталкиваясь, образуя одну более массивную черную дыру.

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Это столкновение вызывает рябь в пространстве-времени, как рябь, возникающая, когда вы бросаете камень в пруд; астрономы могут анализировать эту рябь, чтобы определить свойства черных дыр.

Данные выявили ряд масс черных дыр, самая массивная из которых примерно в 87 раз превышает массу Солнца. Эта черная дыра слилась со спутником, в 61 раз превышающим массу Солнца, в результате образовалась единственная черная дыра, в 141 раз превышающая массу Солнца. Это событие называется GW200220_061928.

В результате еще одного слияния образовалась черная дыра, в 104 раза превышающая массу Солнца; обе они считаются черными дырами промежуточной массы, в диапазоне масс от 100 до около миллиона солнечных масс, в которых было обнаружено очень мало черных дыр.

GW200220_061928 также интересен, потому что по крайней мере одна из черных дыр, участвующих в слиянии, попадает в то, что мы называем верхним разрывом массы. Согласно нашим моделям, черные дыры массой более 65 солнечных масс не могут образоваться из одной звезды, как черные дыры звездной массы.

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Это потому, что звезды-предшественники настолько массивны, что их сверхновые, известные как сверхновые с парной нестабильностью, должны полностью уничтожить ядро ​​звезды, не оставляя ничего, что могло бы гравитационно коллапсировать в черную дыру.

Это говорит о том, что черная дыра массой 87 солнечных масс может быть продуктом предыдущего слияния. GW200220_061928 - не первое, что связано с черной дырой в верхнем зазоре масс, но его обнаружение действительно предполагает, что такие слияния черных дыр не редкость.

Статья команды отправлена ​​для публикации, и ее можно найти на сервере препринтов arXiv.

Напомним, ранее сообщалось, что гравитационные волны не смогли доказать наличие других измерений.