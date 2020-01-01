Дитя тьмы: Обнаружен древний предок человека
Глубоко в системе пещер Восходящей звезды в Южной Африке, в темном проходе шириной всего 15 сантиметров, ученые обнаружили фрагмент черепа ребенка Homo naledi, которого они называют “Лети“. Как маленький череп оказался в такой удаленной части пещеры, остается загадкой, хотя первооткрыватели подозревают, что это могло быть доказательством преднамеренного захоронения.
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“Лети“, сокращение от “Летимела“ или “Заблудший“ на языке сетсвана в Южной Африке, вероятно, жил между 335 000 и 241 000 лет назад, судя по возрасту других останков, найденных в загадочной пещере. Фрагменты окаменелостей, принадлежащие примерно 24 людям Homo naledi, были обнаружены в системе пещер с 2013 года, когда первые окаменелости этого предка человека были обнаружены в том, что сейчас известно как камера Диналеди.
Присутствие в пещере такого количества особей одного вида загадочно. Единственный путь внутрь - это вертикальная трещина высотой 12 метров, известная как “Желоб“, и геологи и спелеологи пока не обнаружили никаких доказательств альтернативных входов в проходы. Небольшой череп Лети был найден разбросанным по частям на известняковой полке на высоте около 80 см над полом пещеры. Это место находится в “паутине тесных коридоров“, - говорится в заявлении Маропенг Рамалепа, члена исследовательской группы.
Согласно новой статье, опубликованной в четверг (4 ноября) в журнале PaleoAnthropology, для опытных спелеологов с современным оборудованием этот район едва ли доступен для плавания . Нет никаких свидетельств того, что животные принесли кости H. naledi в пещеру - нет никаких следов откусов или свидетельств хищничества. Кости также, по-видимому, были помещены в пещеру, а не смыты, поскольку они не были обнаружены смешанными с осадком или другим мусором.
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Это оставляет открытой возможность того, что более 240000 лет назад человеческие предки с мозгом оранжевого размера намеренно вошли в темную лабиринтную пещеру, возможно, через вертикальный желоб, который местами сужается до 18 см, и поместили своих мертвых внутри.
Рядом с окаменелостями пещерной системы Восходящей звезды не было обнаружено никаких инструментов или артефактов. Есть несколько признаков того, что в пещеры заходят другие животные, кроме двух особей молодых бабуинов, по крайней мере один из которых может быть намного старше останков Homo naledi.
Этот предок человека жил в то же время, что и ранний Homo sapiens , Джон Хоукс, антрополог из Университета Висконсин-Мэдисон, изучающий останки, рассказал Live Science в 2017 году. Их очевидные набеги на пещеру предполагают, что они были среди более умных предков современных людей и что они освоили использование огня для освещения своих исследований, сказал Хоукс. По данным Смитсоновского национального музея естественной истории, H. naledi ходил прямо, имел рост около 1,44 м и весил от около 40-56 кг.
Новый череп, который умещается на ладони современной человеческой руки, должен больше рассказать о росте и развитии H. naledi. Хотя в пещере было найдено несколько фрагментов челюстей молодых особей, исследователи впервые обнаружили кости черепа или черепа. Также они обнаружили шесть зубов.
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Кости и зубы были найдены во время исследования узких извилистых проходов вокруг камеры Диналеди. Исследователи нанесли на карту 316 м этих проходов, ища свидетельства того, что еще один путь в эту камеру и несколько других проходов поблизости, где были обнаружены останки. Они не видели свидетельств другого маршрута.
“Исследование узких проходов в подсистеме Диналеди требует значительных усилий, навигации по областям с неровными полами и стенами, многочисленными препятствиями и трещинами шириной менее 30 см“, - говорит археолог Марина Эллиотт из Университета Саймона Фрейзера в Британской Колумбии, Канада, написал в статье “Палеоантропология“.
Однако исследователи нашли больше окаменелостей в этом подземном лабиринте. К ним относятся второе в истории свидетельство присутствия в пещере молодого павиана; единственная кость руки, вероятно, принадлежащая H. naledi ; клад из 33 костных фрагментов, которые также, вероятно, принадлежали человеку или отдельным лицам H. naledi ; и Лети. Подробная информация о черепе Лети также была опубликована 4 ноября в журнале PaleoAnthropology.
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Частично сохранившийся череп был разбит на 28 фрагментов. При реконструкции эти фрагменты показали большую часть лба ребенка и часть макушки головы. Зубы состояли из четырех неизношенных постоянных зубов и двух стертых молочных зубов. Их развитие и износ указывают на то, что ребенок был в том возрасте, когда первые постоянные коренные зубы прорвались сквозь десну. У человеческого ребенка это будет примерно от 4 до 6 лет. Неизвестно, развивался ли H. naledi быстрее; в таком случае Лети мог быть моложе 4 лет на момент смерти.
Размер черепа указывает на то, что мозг Лети имел объем от 480 и 610 кубических см - от 90 до 95% объема мозга взрослых особей ее вида.
“Он начинает давать нам представление обо всех этапах жизни этого замечательного вида“, - говорится в заявлении антрополога Университета штата Луизиана Джульет Брофи, которая руководила исследованием черепа Лети.
Напомним, ранее сообщалось, что найден прямой предок современного человека.
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