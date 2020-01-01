В древних морях обитали свирепые черви-пенисы

Эти фаллосообразные черви были одними из главных хищников древних морей, но даже они нуждались в защите.

Кембрийский период (543–490 миллионов лет назад) принес на Землю первый большой взрыв биоразнообразия, когда впервые появились предки практически всех современных животных. Одним из самых страшных среди них был черви-пенисі.

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Технически известные как приапулиды - названные в честь Приапа, хорошо одаренного греческого бога мужских гениталий - черви-пенисы, как их обычно называют, представляют собой подразделение морских червей, которые выжили в Мировом океане в течение 500 миллионов лет. Их современные потомки живут практически незаметно в грязных норах глубоко под водой, иногда пугая рыбаков своими гибкими фаллосообразными телами. Но окаменелости, относящиеся к раннему кембрию, показывают, что черви-пенисы когда-то были бичом древних морей, широко распространены по всему миру и обладали расширяющимися ртами с клыками, которые могли съесть бедное морское существо, которое проплывало рядом.

Но, какими бы устрашающими они ни были, сами черви-пенисы тоже были уязвимы. В новом исследовании, опубликованном 7 ноября в журнале Current Biology, исследователи обнаружили четыре окаменелости приапулид, которые были укрыты в конусообразных раковинах хиолитов, давно вымершей группы морских животных.

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Поскольку все черви были найдены в одном и том же типе раковины и примерно в одном и том же положении, вполне вероятно, что черви присвоили раковины, как это делают современные раки-отшельники, говорят исследователи.

Если это так, то может показаться, что черви-пенисы изобрели образ жизни “отшельников“ за сотни миллионов лет до ракообразных, прославивших его.

“Единственное объяснение, которое имело смысл, заключалось в том, что эти ракушки были их домами - что стало настоящим сюрпризом“, - сказал соавтор исследования Мартин Смит, доцент палеонтологии Даремского университета в Англии.

Одна из окаменелостей, показывающая холодного червя-пениса в панцире мертвого хиолита Чжан Сигуан

Команда обнаружила четыре окаменелости пениса-отшельника в коллекциях окаменелостей Гуаньшань на юге Китая. Эти окаменелые отложения, относящиеся к раннему кембрию (около 525 миллионов лет назад), известны сохранением не только твердых структур, таких как зубы и раковины, но и мягких тканей, таких как тела приапулидов, которые гораздо реже встречаются в окаменелостях.

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В каждой раковине дно червя сплющено в дно конуса, а голова и рот червя свисают сбоку. По словам исследователей, ископаемый регион содержал десятки других пустых раковин, но не содержал других свободноживущих приапулидов, что позволяет предположить, что связь между ними не была простой случайностью. Кроме того, каждый червь плотно прилегал к своим раковинам, что наводит на мысль, что существа выбрали свои панцири для постоянной защиты от кембрийских хищников, а не в качестве временного убежища.

Исследователи пишут, что этот тип “отшельнического“ поведения никогда не наблюдался ни у приапулидов, ни у каких-либо других видов до мезозойской эры (от 250 до 65 миллионов лет назад). Для Смита “ошеломилетьно“, что такое сложное поведение могло возникнуть так скоро после огромного всплеска биоразнообразия, известного как кембрийский взрыв, более 500 миллионов лет назад. В суровом мире раннего океана кажется, что даже грозным червям-пенисам пришлось проявить творческий подход.

Напомним, ранее сообщалось, что в ледяных водах нашли пожирателей костей.